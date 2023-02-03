Раздевали мужчин, насиловали женщин, творили что угодно: военкор Еспресо рассказал о преступлениях россиян в Херсоне
Херсонцы рассказывают ужасные вещи – россияне себя вели как короли – делали все что угодно. Проверяли и раздевали мужчин, угрожали женщинам и насиловали их
Об этом в эфире заявил военный корреспондент Еспресо Виталий Бакуменко.
"Если бы херсонцы боялись, что россияне могут вернуться - они бы не рассказывали на камеры о преступлениях, которые совершали оккупанты. К любому херсонцу можно подойти - спросить, как у него дела и просто спросить, как себя здесь вели россияне. Он обязательно расскажет все, что видит", – отметил он.
По мнению военкора, если бы люди боялись или понимали, что россияне сюда придут, они бы такого не рассказали.
"Если человек дал комментарий, его россияне могут зафиксировать и потом когда придут – мы понимаем, что они делают с людьми. Херсонцы рассказывают действительно ужасные вещи. Говорят, что россияне себя вели как короли – делали все что угодно. Унижали, раздевали мужчин, проверяли татуировки. Угрожали женщинам и это плохо заканчивалось", - рассказал он.
На вопрос ведущего, подразумевает ли он изнасилование, Бакуменко ответил утвердительно.
"Я думаю, что полиция работает и собирает все эти показания. Надеюсь, что будет какая-нибудь предметная статистика по этому поводу", - подытожил военкор.
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