Об этом в эфире заявил военный корреспондент Еспресо Виталий Бакуменко.

"Если бы херсонцы боялись, что россияне могут вернуться - они бы не рассказывали на камеры о преступлениях, которые совершали оккупанты. К любому херсонцу можно подойти - спросить, как у него дела и просто спросить, как себя здесь вели россияне. Он обязательно расскажет все, что видит", – отметил он.

По мнению военкора, если бы люди боялись или понимали, что россияне сюда придут, они бы такого не рассказали.

"Если человек дал комментарий, его россияне могут зафиксировать и потом когда придут – мы понимаем, что они делают с людьми. Херсонцы рассказывают действительно ужасные вещи. Говорят, что россияне себя вели как короли – делали все что угодно. Унижали, раздевали мужчин, проверяли татуировки. Угрожали женщинам и это плохо заканчивалось", - рассказал он.

На вопрос ведущего, подразумевает ли он изнасилование, Бакуменко ответил утвердительно.

"Я думаю, что полиция работает и собирает все эти показания. Надеюсь, что будет какая-нибудь предметная статистика по этому поводу", - подытожил военкор.