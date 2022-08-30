Раздевали и закапывали в холодную землю жителя Киевщины: российским военным сообщили о подозрении
Военные российской оккупационной армии в марте 2022 года в Бучанском районе Киевской области жестоко обращались с местным жителем, Служба безопасности Украины установила их личности
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в телеграме.
"Раздевали и закапывали жителя Макаровской громады в холодную землю – сообщено о подозрении трем военным России. Правоохранители установили еще троих военнослужащих вооруженных сил РФ, которые издевались над мирными жителями на оккупированной Киевщине", - пишет пресс-служба Офиса ГП.
По данным следствия, военные армии-агрессора в марте 2022 года, находясь во временно оккупированном с. Гавронщина Макаровской ОТГ Бучанского района Киевской области, жестоко обращались с гражданским.
"В течение недели они издевались над местным жителем – били, угрожали огнестрельным оружием, связывали руки и ноги веревкой. Оккупанты раздевали мужчину, закапывали в холодную землю, не давали воду, еду и одежду", - говорится в сообщении
Трем российским оккупантам сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (статья 28, ч.1 и статья 438, ч. 1 УК Украины). Досудебное расследование под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора ведется следователями СБУ.
Служба безопасности Украины обнародовала имена российских военных, которые издевались и пытались убить мужчину во время оккупации Киевщины.
"Злоумышленниками оказались трое военных 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил России: Борисов Александр (07.03.1999 г. р.), Мадяев Райан (06.06.2002 г.р.) и Сулайндзюга Максим (25.08.1994 г. р. )", - пишет СБУ в телеграме.
Группировка российских военных преступников активно участвовала в массовых убийствах и пытках гражданского населения Бучанского района в феврале – марте этого года.
Также сообщается, что, несмотря на физические издевательства, потерпевшему удалось вырваться из плена во время обстрела вражеских позиций в ходе контрнаступления украинских военных. Видео с показаниями жителя Макаровской громады СБУ обнародовала на ютуб-канале .
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