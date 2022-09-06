"Разделение труда" имеет смысл. Шольц объяснил, почему Германия не будет поставлять Украине танки
ФРГ делает упор на противовоздушную оборону и артиллерию
Об этом канцлер Германии Олаф Шольц рассказал Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Я сразу говорил: мы не будем действовать сами и будем тесно координировать наши действия с союзниками. Ситуация меняется. Я также согласовывал с Байденом поставку Украине реактивных систем залпового огня", – сказал Шольц.
Поэтому ФРГ обеспечивает поставки Украине тяжелых вооружений — зенитных самоходных установок Gepard, реактивных систем залпового огня, Panzerhaubitze 2000.
"Как канцлер, я порвал с многолетней традицией, которая делала невозможными такие поставки", – сказал Шольц.
"Мы делаем то, что необходимо и правильно. Но определенное "разделение труда" имеет смысл. Германия может делать упор на противовоздушную оборону и артиллерию", - добавил канцлер.
- 6 сентября Die Welt сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц отказал в просьбе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о поставках дополнительного тяжелого вооружения, а именно современных немецких танков Leopard 2.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцом предложил пути, как Германия могла бы организовать поставки танков Leopard 2
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