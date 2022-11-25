Раздел об Украине появился на Google Arts&Culture

Об этом говорится на правительственном портале.

Украина рядом – культурный проект, который будет работать на платформе Google Arts & Culture. 24 ноября его представило Министерство культуры и информационной политики Украины.

Инициативу реализовали в партнерстве с Google, также присоединились 10 украинских заведений культуры, среди них: Национальный художественный музей Украины, Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара", Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины.

Платформа имеет четыре раздела об Украине: Культура, Архитектура, Искусство и Природа.

Отныне мировое сообщество может узнать уникальные и интерактивные истории об Украине, посетить виртуальные экскурсии и увидеть работы выдающихся украинских художников в 6 просторах.

Посредством виртуальной реальности появилась возможность увидеть Софийский собор, замок Паланок и Национальную оперу Украины в 3D. Также доступны 40 других моделей, в том числе тех объектов, которые были поражены или разрушены из-за вражеских обстрелов, таких как колокольня Успенского собора в Харькове.

"Украинские сезонные народные обряды и праздничные традиции, украинская традиционная кухня, создание писанок, народные песни, ремесла, увлекательные виды, биосферные заповедники и многое другое – "Украина рядом" в любой точке мира!" – говорится в тексте пресс-службы.

Первая леди Елена Зеленская отметила важность сохранения культурной памяти, которая находится под угрозой от российских обстрелов.

"За месяцы войны у нас свыше 500 поврежденных или разрушенных музеев, исторических зданий, храмов. Все это создавалось поколениями украинцев для новых поколений. Поэтому сразу стало понятно – нам нужно спасать от нашествия не только наших людей, но и нашу культуру, искусство". Наша культура - не только наша. Это наследие всего цивилизованного мира. Когда культурные ценности теряет одна страна - теряет весь мир. Так что давайте сохранять приумножали, смотреть, восхищаться - гуглить украинскую культуру - и так обогащать мир" - призвала Зеленская.

Google Arts & Culture – это проект с цифровыми версиями произведений искусства и объектов культуры из более чем 2000 заведений 80 стран мира. На платформе представлено 6 миллионов артефактов (включая фотографии, видео, рукописи и другие документы искусства, культуры и истории), более 400 тысяч произведений искусства и более 10 000 цифровых выставок.

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