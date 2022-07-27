Раздавленные машины с детьми, тела между домами, убитые подростки, - Кличко-младший напомнил миру о зверствах РФ в Буче
Бывший чемпион мира по супертяжелому весу Владимир Кличко в разговоре с иностранными СМИ напомнил миру о зверствах российской армии в Буче
Об этом сообщает Boxing News 24 .
По словам Кличко-младшего, умом невозможно постичь действия россиян в Буче.
"Это ужас. На самом деле ваш разум не может этого осознать, потому что это просто бесчеловечно. Вы видите раздавленные машины с раздавленными детьми, вы видите сплющенные тела в машине, раздавленные танками. Видите людей, стоящих на коленях со связанными за спиной руками. Подростков, не знаю, сколько им было лет – убили выстрелом в голову. Вы видите тела повсюду между домами на улицах. Это просто огромное количество тихих смертей. Но также шокируют разрушения, которые были по всему городу", - сказал Владимир Кличко.
- 1 июля бывший боксер Владимир Кличко прокомментировал саммит НАТО и отметил, что у Украины есть полное право добиваться членства в НАТО.
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