Об этом сообщает Boxing News 24 .

По словам Кличко-младшего, умом невозможно постичь действия россиян в Буче.

"Это ужас. На самом деле ваш разум не может этого осознать, потому что это просто бесчеловечно. Вы видите раздавленные машины с раздавленными детьми, вы видите сплющенные тела в машине, раздавленные танками. Видите людей, стоящих на коленях со связанными за спиной руками. Подростков, не знаю, сколько им было лет – убили выстрелом в голову. Вы видите тела повсюду между домами на улицах. Это просто огромное количество тихих смертей. Но также шокируют разрушения, которые были по всему городу", - сказал Владимир Кличко.

1 июля бывший боксер Владимир Кличко прокомментировал саммит НАТО и отметил, что у Украины есть полное право добиваться членства в НАТО.

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