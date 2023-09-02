Раздавал антиукраинские листовки: в Житомирской области СБУ собрала доказательства против клирика Московского патриархата
СБУ сообщила о подозрении клирику, массово распространявшему прокремлевские листовки и брошюры среди священников и прихожан религиозной общины Житомирщины
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Экспертиза подтвердила, что изъятая литература содержит провокационные высказывания о священниках, верующих и сторонниках других конфессий. Также содержание некоторых листовок популяризировало кремлевский взгляд на историю Украинской государственности.
Авторы во вражеских агитках изображали войну в Украине как внутренний гражданский конфликт и отрицали вооруженную агрессию РФ против Украины.
Кроме того, тексты оскорбляли религиозные чувства украинцев, унижали взгляды верующих других конфессий и воспитывали враждебные настроения к ним.
Клирик Московского патриархата распространял вражеские нарративы по указанию своего митрополита, которому СБУ уже сообщила о подозрении в преступлениях против Украины.
СБУ обнаружила пророссийские агитационные материалы во время обысков весной 2022 года и в июне на территории местной епархии УПЦ (МП).
Настоятелю церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ (МП) сообщено о подозрении за умышленные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной розни, унижение национальной чести, достоинства и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, совершенные служебным лицом и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161 УК Украины).
Расследование продолжается, СБУ устанавливает все обстоятельства преступления для привлечения виновных к ответственности.
- СБУ сообщила о подозрении блогеру Виктории Кохановской, которая провоцировала стычки и религиозную рознь во время массовых акций в Киево-Печерской лавре.
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