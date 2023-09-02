Раздавал антиукраинские листовки: в Житомирской области СБУ собрала доказательства против клирика Московского патриархата

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Экспертиза подтвердила, что изъятая литература содержит провокационные высказывания о священниках, верующих и сторонниках других конфессий. Также содержание некоторых листовок популяризировало кремлевский взгляд на историю Украинской государственности.

Авторы во вражеских агитках изображали войну в Украине как внутренний гражданский конфликт и отрицали вооруженную агрессию РФ против Украины.

Кроме того, тексты оскорбляли религиозные чувства украинцев, унижали взгляды верующих других конфессий и воспитывали враждебные настроения к ним.

Клирик Московского патриархата распространял вражеские нарративы по указанию своего митрополита, которому СБУ уже сообщила о подозрении в преступлениях против Украины.

СБУ обнаружила пророссийские агитационные материалы во время обысков весной 2022 года и в июне на территории местной епархии УПЦ (МП).

Настоятелю церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ (МП) сообщено о подозрении за умышленные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной розни, унижение национальной чести, достоинства и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, совершенные служебным лицом и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161 УК Украины).

Расследование продолжается, СБУ устанавливает все обстоятельства преступления для привлечения виновных к ответственности.