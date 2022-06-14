Раздались взрывы на Тернопольщине и Львовщине

Об этом сообщает Еспресо.tv.

Сначала взрывы прогремели в Тернопольской области.

"Сообщают о взрывах на Тернопольщине. Позаботьтесь о безопасности", - написал в своем телеграмм-канале городской голова Тернополя Сергей Надал.

Впоследствии в местных телеграмм-каналах появилась информация и о взрывах на Львовщине.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил , что в области работает ПВО.