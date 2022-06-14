Раздались взрывы на Тернопольщине и Львовщине
Во вторник, 14 июня, в Тернопольской и Львовской областях было слышно несколько взрывов. Сигнал воздушной тревоги раздался в 12:44
Об этом сообщает Еспресо.tv.
Сначала взрывы прогремели в Тернопольской области.
"Сообщают о взрывах на Тернопольщине. Позаботьтесь о безопасности", - написал в своем телеграмм-канале городской голова Тернополя Сергей Надал.
Впоследствии в местных телеграмм-каналах появилась информация и о взрывах на Львовщине.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил , что в области работает ПВО.
Пока информации о пострадавших и погибших нет.
- Вечером 11 июня в Тернопольской области произошли взрывы . В Чорткове и селе Белая после этого отключили природный газ. Ранения получили 22 человека, им оказали медпомощь и госпитализировали. Среди пострадавших – 12-летний ребенок, 7 женщин. Впоследствии количество пострадавших выросло до 23 человек.
- В результате обстрелов оккупантов в Чорткове также пострадали учебные заведения, в частности, школа, садик и один из корпусов спортивной школы, а также повреждены 37 жилых домов и 11 объектов предпринимательской деятельности.
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