Раздача всем украинцам 9,5 тыс. грн: сетью распространяется новая мошенническая схема
Сетью распространяется новость о выдаче всем украинцам выплат в 9,5 тыс. грн, однако это очередная мошенническая схема
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.
"Добродетели" создали фейковую страницу украинского портала государственных услуг и назвали его DIA (корректное официальное название - Дия). В графических редакторах подделали шрифты настоящего Действия, наобещали раздать всем украинцам по 9,5 тыс. грн и не забыли к этому добавить говорящий призыв - "Переходи и получи!". Некоторые корреспонденты в комментариях даже призывают делиться пин-кодами своих карт, когда "там попросят" (чего делать категорически нельзя), - пишет Центр.
Это новая мошенническая схема. Дия никому и ничего не выплачивает. На портале государственных услуг пользователи могут подать электронную заявку на получение помощи (если эта опция доступна в вашем регионе), а решения по начислениям принимаются государственными органами. Выплаты производятся исключительно через государственные финансовые учреждения – "ПриватБанк", "Ощадбанк" и т.д.
"Призываем всех быть внимательными, критически относиться к любой информации, анализировать. Никогда и никому, а особенно в интернете, не сообщайте свои личные данные, данные по карточкам (пин-коды, CVV, секретные вопросы). Ориентируйтесь только на информацию с официальных каналов коммуникации", - отмечает SPRAVDI.
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