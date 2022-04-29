"Разбудили детей, были слышны взрывы, помню все фрагментами": Зеленский рассказал Time о первых часах войны и попытках штурма россиянами Банковой
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о первых часах войны и о попытках штурма российским десантом Банковой
Об этом говорится в новом интервью Зеленского для американского Time.
По предварительным данным, в ночь на 24 февраля, когда РФ развязала полномасштабную войну на территории Украины, российские парашютисты пытались штурмом взять Банковую, где находился президент, а также его жена и дети.
Семью Зеленского российскому десанту было приказано убить или взять в плен.
По словам Зеленского, он помнит события "фрагментировано", звуки и образы в отдельности. Лучше президенту запомнились часы перед рассветом 24 февраля.
Тогда он вместе с женой Еленой пошли сообщить своим детям о начале бомбежек и подготовить их к бегству в безопасное место.
Дочери Зеленских 17, сыну – 9.
"Мы разбудили детей. Было громко, рядом раздавались взрывы", - рассказал Зеленский.
После этого стало понятно, что Офис президента – не самое безопасное место.
Зеленский рассказывает, что военные сообщили ему о высадке в центре Киева подразделений российского десанта. Их задачей было либо убить, либо захватить в плен президента и его семью.
Позже советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне пытались штурмовать Банковую дважды. Как стало известно потом, все это время в здании Администрации президента находились дети Зеленского.
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