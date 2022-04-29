English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Разбудили детей, были слышны взрывы, помню все фрагментами": Зеленский рассказал Time о первых часах войны и попытках штурма россиянами Банковой

"Разбудили детей, были слышны взрывы, помню все фрагментами": Зеленский рассказал Time о первых часах войны и попытках штурма россиянами Банковой

29 апреля, 2022 пятница
19:21
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о первых часах войны и о попытках штурма российским десантом Банковой

Об этом говорится в новом интервью Зеленского для американского Time.

По предварительным данным, в ночь на 24 февраля, когда РФ развязала полномасштабную войну на территории Украины, российские парашютисты пытались штурмом взять Банковую, где находился президент, а также его жена и дети.
Семью Зеленского российскому десанту было приказано убить или взять в плен.

По словам Зеленского, он помнит события "фрагментировано", звуки и образы в отдельности. Лучше президенту запомнились часы перед рассветом 24 февраля.
Тогда он вместе с женой Еленой пошли сообщить своим детям о начале бомбежек и подготовить их к бегству в безопасное место.
Дочери Зеленских 17, сыну – 9.
"Мы разбудили детей. Было громко, рядом раздавались взрывы", - рассказал Зеленский.

После этого стало понятно, что Офис президента – не самое безопасное место.
Зеленский рассказывает, что военные сообщили ему о высадке в центре Киева подразделений российского десанта. Их задачей было либо убить, либо захватить в плен президента и его семью.

Позже советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне пытались штурмовать Банковую дважды. Как стало известно потом, все это время в здании Администрации президента находились дети Зеленского.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Владимир Зеленский
Читайте также:
Нерішучість лідерів Німеччини
26 апреля, 2022 вторник
Рано говорить, чем закончится война. Но одно государство уже точно уничтожило свою репутацию. Это Германия, - The Telegraph
Кислиця
28 апреля, 2022 четверг
Россия созывает заседание Совбеза ООН в связи с "западными фейками" об Украине, – Кислица
Антоніу Гутерріш
28 апреля, 2022 четверг
Война будет продолжаться, пока Россия не решит ее закончить, - Генсек ООН
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.05
    Покупка 31.05
    Продажа 32.05
  • EUR
    Покупка 32.53
    Продажа 33.65
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
29 апреля
20:43
"Призрак Киева" получит личный шеврон
20:39
Эксклюзив
Враг пытается расширить наступательные действия на Лиманском направлении, на границе с Харьковщиной, ВСУ наносят мощные удары, — председатель Донецкой ОВА
20:33
Россияне похитили британских волонтеров. Офис генпрокурора начал следствие
20:31
Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ
20:18
Генсек ООН Антониу Гутерреш уехал из Киева с намерением "не сдаваться"
20:07
Виктория Нуланд
"Мы поняли, что угрозы Путина следует воспринимать всерьез": Нуланд заявила, что США и союзники готовятся к возможной ядерной войне
20:02
Фонд Порошенко с волонтерами передал на фронт 18 новых пикапов
19:56
На Черниговщине по состоянию на 28 апреля аграрии засеяли 70,6 тыс. гектаров земли, - ОГА
19:56
Эксклюзив
В Киеве остается усиленный уровень опасности, — пресс-офицер 112-й бригады ТрО ВСУ
19:39
На Киевщине задержали российского пулеметчика из Татарстана
19:38
Украинец Ядов торжествовал на ЧЕ по дзюдо
19:36
Российская армия прогнила, - The Economist
19:35
В Мариуполе оккупанты украли из разбомбленной больницы часть уцелевших аппаратов ИВЛ, - советник мэра
19:33
ВООЗ
ВОЗ за последние два месяца обеспечила почти 7,4 млн человек необходимыми лекарствами и средствами
19:22
Планировал сдать город Середина-Буда россиянам: главу ОТГ в Сумской области задержали по подозрению в госизмене
19:13
Мелинда Симмонс
Посол Великобритании Мелинда Симмонс вернулась в Киев
19:07
Русские военные
На Сиверщине Россия пытается не допустить перемещения резервов ВСУ на Восток: рядом с границей Украины размещается часть вражеских подразделений, - Генштаб
19:04
Новорожденным мариупольцам выдают свидетельство о рождении "ДНР", - Денисова
18:53
УЗ отменила поезда в Одессу на период удлиненного комендантского часа
18:49
Газпром
Итальянская нефтегазовая группа Eni опровергла слухи о намерениях оплачивать газ в рублях
18:49
газ
Правительство приняло решение: цена на газ для украинцев останется без изменений
18:37
Если Лукашенко не говорит на языке своей страны, то он может и не понимать слова гимна, что белорусы мирные люди, - экс-тренер "Динамо" Хацкевич
18:36
сборная Росии
Переход в Азиатскую конфедерацию, соревнования с "дружественными странами": в РФ назвали возможные пути развития футбола в условиях санкций
18:36
Юлия Свириденко
Дефицит горючего на АЗС ликвидируют в течение недели, - вице-премьер Свириденко
18:30
нефть
Индийские компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum планируют импортировать нефть из России, - Ермак
18:14
Швеция выделила более $150 млн для усиления военной инфраструктуры на острове Готланд в Балтийском море
18:03
В России - очередной пожар на стратегических объектах. Горел один из крупнейших фармзаводов
18:00
В Новодружеске на Луганщине во время вражеских обстрелов ранены двое сотрудников ГСЧС, - Гайдай
18:00
Эксклюзив
После поражения в Украине Путин может аннексировать Беларусь, - основатель инициативы белорусских силовиков против Лукашенко BYPOL
17:58
Просто наслаждаюсь жизнью, и думаю отрастить волосы, – Фьюри рассказал, чем занимается после завершения карьеры
17:53
"Нас заходила 1000 человек, осталось 300": СБУ перехватила разговор оккупанта о потерях армии РФ в Украине
17:53
В "Дии" можно будет обратиться за помощью к международным организациям, - Минцифры
17:45
Россия произвела выплату по еврооблигациям и предотвратила начало дефолта
17:28
Henkel
Компания Henkel возобновляет работу заводов во Львовской и Киевской областях
17:27
Буряты против кадыровцев: в Чернобаевской громаде оккупанты устроили стрельбу из-за нежелания наступать и споры за награбленное, - разведка
17:19
Азербайджан
Посольство Азербайджана возобновило работу в Киеве
17:14
испания истребитель
Польша готова защищать небо Словакии, если та передаст Украине боевые самолеты, - польское минобороны
17:10
Новости компаний
Ferrexpo Константина Жеваго продолжает поддерживать медицинские учреждения Кременчуга
17:05
Операционное оборудование уничтожено прямым ударом, воды и еды осталось мало, - командир морпехов Волына о ситуации на Азовстали
17:05
Казахстан пообещал не помогать РФ обходить санкции, - Кулеба
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV