"Разбудили детей, были слышны взрывы, помню все фрагментами": Зеленский рассказал Time о первых часах войны и попытках штурма россиянами Банковой

Об этом говорится в новом интервью Зеленского для американского Time.



По предварительным данным, в ночь на 24 февраля, когда РФ развязала полномасштабную войну на территории Украины, российские парашютисты пытались штурмом взять Банковую, где находился президент, а также его жена и дети.

Семью Зеленского российскому десанту было приказано убить или взять в плен.



По словам Зеленского, он помнит события "фрагментировано", звуки и образы в отдельности. Лучше президенту запомнились часы перед рассветом 24 февраля.

Тогда он вместе с женой Еленой пошли сообщить своим детям о начале бомбежек и подготовить их к бегству в безопасное место.

Дочери Зеленских 17, сыну – 9.

"Мы разбудили детей. Было громко, рядом раздавались взрывы", - рассказал Зеленский.



После этого стало понятно, что Офис президента – не самое безопасное место.

Зеленский рассказывает, что военные сообщили ему о высадке в центре Киева подразделений российского десанта. Их задачей было либо убить, либо захватить в плен президента и его семью.



Позже советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне пытались штурмовать Банковую дважды. Как стало известно потом, все это время в здании Администрации президента находились дети Зеленского.



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