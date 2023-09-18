Разбрасывал саморезы для замедления ВСУ возле Лимана: коллаборант приговорен к 15 годам

Об этом информирует СБУ .

По данным следствия, местного жителя оккупанты привлекли к сотрудничеству дистанционно. По приказу врага его сторонник пытался мешать движению подразделений ВСУ во время столкновений вблизи Лимана. Для этого он тайно рассыпал саморезы на дорогах города, по которым ехали автомобили украинских защитников.

Кроме того, преступник собирал разведданные о местонахождении блокпостов Сил обороны и объектов Укрзализныци. Он передавал полученную информацию своему связному – наводчику танковой роты российской тактической группы "Купол", с которым они вместе учились в школе. Связь они поддерживали через запрещенную соцсеть "Одноклассники".

В начале лета этого года в Лимане контрразведчики СБУ задержали коллаборанта. В ходе обыска у него изъяли телефон, который он применял в подрывной деятельности в пользу РФ.

Суд признал виновным сторонника агрессора в коллаборационной деятельности. Ему назначили до 15 лет лишения свободы.