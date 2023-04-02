Разбомбленные музеи – наше самое сильное нарративное оружие
Сто раз повторяю, при каждом случае: виды разбомбленных музеев и расстрелянных памятников поражают западное воображение сильнее и убедительнее, чем искалеченных жертв и заплаканных детей
Сто раз повторяю, при каждом случае: виды разбомбленных музеев и расстрелянных памятников поражают западное воображение сильнее и убедительнее, чем искалеченных жертв и заплаканных детей. И не потому, что Запад такой циничный, а потому, что это колоссальный, просто с корнями, удар по стереотипу: большой белый бван обижает маленького заплаканного вьетнамчука — прошита в сознании западного человека со времен войны во Вьетнаме почти архетипная картинка, в которую Россия автоматически подставляется на место США, а Украина, как прежде Чечня и Сирия, – обиженного "третьего мира".
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То, что в Украину, оказывается, россияне пришли уничтожать местные музеи-театры-библиотеки, сразу переворачивает соотношение сил на "с точностью до наоборот" и выносит Россию за скобки great nation прямо-таки ударной волной, включая совсем другой архетип: орда варваров приперлась курить Рим/Константинополь!
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В результате все глубоко озабочены, но мифа о величии России и русской культуры, которая "ни при чем", такие картинки никоим образом не поднимают, недаром Ольга их не боится.
А вот то, что в Украину, оказывается, россияне пришли уничтожать местные музеи-театры-библиотеки, сразу переворачивает соотношение сил на "с точностью до наоборот" и выносит Россию за скобки great nation прямо-таки ударной волной, включая совсем другой архетип: орда варваров приперлась курить Рим/Константинополь!
Именно поэтому тема уничтоженного украинского культурного наследия должна на ближайшие годы стать для нас информационно приоритетной: это наше сильнейшее нарративное оружие, держим это в памяти, все и всегда…
Об авторе. Оксана Забужко, писательница
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