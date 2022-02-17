Снаряды попали в детский сад: россияне обстреляли Станицу Луганскую из тяжелой артиллерии, двое гражданских получили контузии
Российские боевики обстреляли Станицу Луганскую, в результате чего снаряды попали в детский сад, а двое гражданских лиц получили контузии
Об этом сообщает Операция объединенных сил.
Утром 17 февраля российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганска Луганской области. Снаряды попали в постройку детского сада, в результате чего двое воспитательниц претерпели контузии.
"Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура - половина населенного пункта осталась без электропитания", - говорится в сообщении.
Согласно информации из Telegram-канала Анатолия Штирлица, на момент обстрела в детском саду были дети. По предварительным данным они не пострадали.
Отмечается, что военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.
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