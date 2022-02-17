Снаряды попали в детский сад: россияне обстреляли Станицу Луганскую из тяжелой артиллерии, двое гражданских получили контузии

Об этом сообщает Операция объединенных сил.



Утром 17 февраля российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганска Луганской области. Снаряды попали в постройку детского сада, в результате чего двое воспитательниц претерпели контузии.



"Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура - половина населенного пункта осталась без электропитания", - говорится в сообщении.



Согласно информации из Telegram-канала Анатолия Штирлица, на момент обстрела в детском саду были дети. По предварительным данным они не пострадали.







Отмечается, что военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.



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