Разбитые дома, огромные воронки и разбросанные вещи оккупантов: украинские воины показали освобожденное село-призрак Богородичное
Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины показало, как выглядит недавно освобожденное от оккупантов село-призрак Богородичное Донецкой области
Видео командования ДШВ опубликовало в телеграме.
"Село-призрак. Дома разбиты, дороги усеяны огромными воронками и всюду разбросанные вещи российских захватчиков. Так выглядит село Богородичное Донецкой области, недавно освобожденное подразделениями ДШУ ВС Украины", - говорится в сообщении.
Долгое время в районе этого населенного пункта шли жесткие бои, однако украинские воины его освободили.
Отмечается, что российские оккупанты долгое время проживали в монастыре. Удар по церковным зданиям враг нанес уже после того, как украинские защитники взяли село под свой контроль и провели зачистку.
- 12 сентября стало известно , что украинские военные освободили село Богородичное Донецкой области. Населенный пункт почти полностью разрушен.
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