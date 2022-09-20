Видео командования ДШВ опубликовало в телеграме.

"Село-призрак. Дома разбиты, дороги усеяны огромными воронками и всюду разбросанные вещи российских захватчиков. Так выглядит село Богородичное Донецкой области, недавно освобожденное подразделениями ДШУ ВС Украины", - говорится в сообщении.

Долгое время в районе этого населенного пункта шли жесткие бои, однако украинские воины его освободили.

Отмечается, что российские оккупанты долгое время проживали в монастыре. Удар по церковным зданиям враг нанес уже после того, как украинские защитники взяли село под свой контроль и провели зачистку.

12 сентября стало известно , что украинские военные освободили село Богородичное Донецкой области. Населенный пункт почти полностью разрушен.

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