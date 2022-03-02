Разбитая техника, убитые оккупанты: Генштаб ВСУ показал результаты информирования армии гражданскими в чат-боте stop_russian_war_bot

Фотографии обнародованы на Fasebook-странице Генштаба ВСУ.



"Вот эта разбитая вражеская техника и российские военные – это реальные результаты ваших сообщений на официальный чат-бот ➡️ t.me/stop_russian_war_bot. Каждое из них проверяют сотрудники СБУ, а затем уточненную информацию передают ВСУ. И как видите, вместе у нас хорошо получается сражаться с врагом!" – говорится в сообщении.



В Генштабе ВСУ отметили, что благодаря взаимодействию гражданских с военными атаки оккупантов замедляются, они терпят значительные потери техники, оружия и личного состава.



"Но главное – все эти обезвреженные средства поражения уже не могут обстреливать мирное население и дома украинцев! Продолжаем борьбу! Слава Украине! Вместе победим!" - подытожили в Генштабе.