Разбитая техника, убитые оккупанты: Генштаб ВСУ показал результаты информирования армии гражданскими в чат-боте stop_russian_war_bot
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал фото оккупационных сил, уничтоженных благодаря информации от мирных жителей в Telegram-чате stop_russian_war_bot
Фотографии обнародованы на Fasebook-странице Генштаба ВСУ.
"Вот эта разбитая вражеская техника и российские военные – это реальные результаты ваших сообщений на официальный чат-бот ➡️ t.me/stop_russian_war_bot. Каждое из них проверяют сотрудники СБУ, а затем уточненную информацию передают ВСУ. И как видите, вместе у нас хорошо получается сражаться с врагом!" – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что благодаря взаимодействию гражданских с военными атаки оккупантов замедляются, они терпят значительные потери техники, оружия и личного состава.
"Но главное – все эти обезвреженные средства поражения уже не могут обстреливать мирное население и дома украинцев! Продолжаем борьбу! Слава Украине! Вместе победим!" - подытожили в Генштабе.
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