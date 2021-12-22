Разберет на запчасти: Гвоздик дал прогноз на бой Ломаченко против абсолютного чемпиона мира

Об этом он рассказал в интервью YouTube каналу USACHEV TV.

По словам бывшего обладателя титула WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,4 кг), он не видит интриги в бою Ломаченко против нового абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе (до 61,2 кг) Камбососа.

"Сейчас для Ломаченко самый отличный бой - с Камбососом. Честно говоря, я думаю, что в нем интриги нет. Я считаю, что Вася его разберет на запчасти. Я не вижу Камбососа какой-то большой угрозой в легком весе, несмотря на то, что у него есть все титулы. Думаю, что долго они у него не задержатся", - сказал Гвоздик.

Джордж Камбосос 28 ноября одолел американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.

Василий Ломаченко 12 декабря победил гонца Ричарда Комми и завоевал интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Напомним, 15 декабря промоутер Эдди Хирн заявил, что Василий Ломаченко встретится в поединке за звание абсолютного чемпиона мира с победителем боя между Джорджем Камбососом и американцем Дэвином Хейни.

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