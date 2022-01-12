"Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять": на канале "Рада" во время доклада Шмыгаля прочли детское стихотворение
Во время выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства диктор телеканала "Рада" прочитала детское стихотворение
Об этом свидетельствует трансляция телеканала.
В среду, 12 января, на телеканале "Рада" во время трансляции заседания Кабмина прозвучала детская считалка о зайчике.
Вероятно, забыв выключить микрофон, диктор начала говорить, заглушив доклад Дениса Шмыгаля. Сначала она предложила засунуть назад что-то, что достали ранее. О чем конкретно говорилось, в эфире сказано не было.
Затем диктор начала рассказывать детскую считалку о зайчике.
"Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять...", - слышалось во время выступления премьер-министра.
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