"Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять": на канале "Рада" во время доклада Шмыгаля прочли детское стихотворение

Об этом свидетельствует трансляция телеканала.



В среду, 12 января, на телеканале "Рада" во время трансляции заседания Кабмина прозвучала детская считалка о зайчике.



Вероятно, забыв выключить микрофон, диктор начала говорить, заглушив доклад Дениса Шмыгаля. Сначала она предложила засунуть назад что-то, что достали ранее. О чем конкретно говорилось, в эфире сказано не было.

Затем диктор начала рассказывать детскую считалку о зайчике.



"Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять...", - слышалось во время выступления премьер-министра.

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