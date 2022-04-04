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Район Салтовка в Харькове мало чем отличается от Алеппо или Грозного – это маленький Мариуполь в черте города

4 апреля, 2022 понедельник
11:47
война с Россией

Боец ТрО Харькова Валентин Дебелый сообщил, что в Харькове не утихают обстрелы. Вчера ночью, сегодня утром враг обстреливает центр города и жилые районы

Об этом он рассказал в эфире Espreso TV.

“Буквально вчера один из снарядов, просто днем, попал на детскую площадку, были погибшие. То есть, эти обстрелы дают врагу возможность делать вид, что он закрепился на Харьковщине. Он не оставляет попыток захватить город, но шансов у него нет, это всего-навсего вследствие их империалистического мышления: “Всех убить, всех сломать, мы победим, мы зайдем, все будут нас уважать”. Но нет, эти времена уже давно прошли, харьковчане поняли, что за враг против нас, и потому у врага нет никаких шансов”, - заявил Дебелый.

Также он добавил, что есть информация, что основные силы противника будут направлены в Харьковскую область.

Но украинские бойцы более чем готовы их встречать. Встречать тех, кто не мог взять Киев. Почему-то они думают, что у них здесь что-нибудь получится. Но это не так, они не возьмут ни Киев, ни Харьков, ни один другой украинский город”, - подчеркнул Дебелый.

Также боец объяснил разрушения в городе: ”Трудно сказать в процентном соотношении. Мы знаем цифры, которые опубликовал горсовет, что это более тысячи зданий. Проезжая по городу, можно понимать, куда “прилетало”, а куда - нет. То есть действительно есть районы, микрорайоны, где можно проехать несколько сотен метров и не понять вообще, что есть война. А попадаешь в другие районы - и видишь ужасную картину. Если говорить о Салтовке и Северной Салтовке, то она мало чем отличается от того же Алеппо или Грозного, такой себе маленький Мариуполь в черте города Харькова. Разрушений действительно много, но нельзя сказать, что весь город разрушен. И за каждое разрушенное здание враг ответит”, - добавил он.

Напомним: в понедельник, 4 апреля, жертвами обстрела российских оккупантов стали четыре человека, еще 30 получили ранения

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