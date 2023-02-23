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OPINION

Райффайзенбанк, оставшись в России, попал в ловушку для обезьян

Сергей Фурса
23 февраля, 2023 четверг
14:02
Мнение Сергей Фурса

Частные компании с большей вероятностью остаются на рынке России, чем фирмы, акции которых торгуются на бирже

Скандал вокруг Auchan, по которому расследователи ясно показали, как этот французский бизнес в России помогает совершать военные преступления, вернул нас к разговору о западном бизнесе, который остается в России. Тем более, что количественно в России осталось очень много компаний.

Но здесь нужно понимать, что количество не всегда равно качеству. Потому что может пойти одна компания и влияние на экономику будет больше, чем от того, что 100 компаний останется.

Итак, кто остается в России? Во-первых, вероятность того, что компания останется в России, зависит от того, насколько тот российский рынок для компании критичен. К примеру, Microsoft очень легко принимает решение покинуть рынок России, потому что для него доходы от российского рынка не принципиальны. Компания вообще 85% дохода получает на американском рынке, а все остальные, очень часто, находятся в пределах статистической погрешности. Для того же Auchan рынок России один из самых важных.

Microsoft очень легко принимает решение оставить рынок России, потому что для него доходы от российского рынка не принципиальны. Компания вообще 85% дохода получает на американском рынке

Во-вторых, вероятность очень сильно зависит от страны происхождения бизнеса. Ибо давление общества на компанию, если бизнес в России сохраняется, в Британии и во Франции будет совершенно разным. И вот с Auchan у нас есть французская история.

И третье. Что очень и очень важно. Частные компании с большей вероятностью остаются на рынке России, чем те компании, акции которых торгуются на бирже. Ибо на стоимость акций очень негативно влияет, если бизнес остается в России. А это принципиально для акционеров. Поэтому становится важным и для менеджмента. Если же компания частная и является собственностью, например, одной семьи, то такие владельцы менее чувствительны к общественному давлению. Например, тот же Ашан является частной компанией и ему безразлично, что там происходит на биржах.

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И здесь мы приходим к истории Райффайзенбанка. Это публичная компания, которая осталась в России. Оставим за скобками конспирологические версии, что там хранится золото партии еще со времен Советского Союза и банк является филиалом ГРУ, ФСБ или еще кого-то. И просто решим, что менеджмент и ведущие акционеры банка оказались алчными людьми, которые решили покинуть банк в России, тем более что российский рынок является важным для этого банка. Так уж случилось, что исторически Райффайзен двигался к востоку от Австрии. Почему так произошло, это предмет другого исследования.

Менеджмент и ведущие акционеры банка оказались алчными людьми, решившими оставить банк в России, тем более, что российский рынок важен для этого банка.

Что получил банк в результате? С одной стороны, рекордную прибыль на российском рынке. Которая составляют более половины доходов этой группы. С другой стороны, акционеры не очень счастливы по этому поводу. Год спустя, когда началась война, стоимость акций всех европейских банков пошла резко вниз. Но индекс стоимости банковских акций показывает, что другие финансовые учреждения возобновили свою капитализацию за последний год. Но только не Райффайзенбанк. Которому дополнительно сейчас прилетело от американцев, которые будут изучать, не заслуживает ли банк санкции.

Дополнительно ситуацию украшает тот факт, что вывести доходы из России Райффайзенбанк не может. Это запрещено. И все деньги, которые они зарабатывают в России, остаются в России

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Вот вам и доходы. Дополнительно ситуацию украшает тот факт, что вывести доходы из России Райффайзенбанк не может. Это запрещено. И все деньги, которые они зарабатывают в России, остаются в России. Фактически банк оказался в ловушке для обезьян. Коренные жители Бразилии используют ловушку для обезьян под названием кумбука. Они вырезают отверстие в тыкве, но такой величины, чтобы у него могла продвинуться обезьянья рука, затем кольцом прикрепляют тыкву к земле, а внутрь кладут приманку, как правило, банан. Безумная обезьяна хватает банан, но руку с зажатым в ней бананом она вытянуть не может. И она не желает выпустить банан. Таким образом животное попадает в ловушку. И сидит с бананом и ждет. Когда за ней придут. Прямо как австрийский банк.

Могут ли они дождаться успеха? Теоретически да. Когда-нибудь звезды станут так, что Путин внезапно умрет, из тюрьмы выйдет Навальный и Scorpions вновь приедут на Красную площадь петь "Wind of Change". Но станут ли? А пока акционеры австрийского банка могут чувствовать себя тупыми обезьянами.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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