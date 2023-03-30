Райффайзенбанк намерен продать бизнес в РФ или отделиться от него

Об этом сообщила пресс-служба Райффайзенбанка.

"С началом войны в Украине Группа Raiffeisen Bank International (РБИ) интенсивно работала над оценкой всех вариантов будущего Райффайзенбанка в России. Мы оценивали эти варианты с учетом всех заинтересованных сторон, включая выход РБИ из российского Райффайзенбанка. Группа РБИ и ее заинтересованные стороны находятся в беспрецедентной ситуации, и мы понимаем острую потребность в принятии решения, к которому привела война", - отметили в пресс-релизе.

Так, утверждается, что группа РБИ в дальнейшем будет продвигать потенциальные соглашения по продаже или обособлению российского Райффайзенбанка и его деконсолидации с Raiffeisen Bank International.

"Мы обязуемся и дальше уменьшать свою бизнес-активность в России, в то время как мы продолжаем продвигать такие потенциальные соглашения. Райффайзенбанк продолжит некоторые банковские операции в России согласно условиям своей банковской лицензии, а также будет поддерживать клиентов, включая тех, на которых повлияло уменьшение бизнес активности в России. Мы имеем обязательство поддерживать сотрудников на всех рынках, где присутствует Группа РБИ. Группа РБИ несет ответственность за свои банковские процессы в России, где работает более 9000 человек", - добавили в пресс-службе.