Райффайзенбанк намерен продать бизнес в РФ или отделиться от него
Raiffeisen Bank International (RBI) будет продвигать потенциальные соглашения по продаже или обособлению банка в России из группы RBI
Об этом сообщила пресс-служба Райффайзенбанка.
"С началом войны в Украине Группа Raiffeisen Bank International (РБИ) интенсивно работала над оценкой всех вариантов будущего Райффайзенбанка в России. Мы оценивали эти варианты с учетом всех заинтересованных сторон, включая выход РБИ из российского Райффайзенбанка. Группа РБИ и ее заинтересованные стороны находятся в беспрецедентной ситуации, и мы понимаем острую потребность в принятии решения, к которому привела война", - отметили в пресс-релизе.
Так, утверждается, что группа РБИ в дальнейшем будет продвигать потенциальные соглашения по продаже или обособлению российского Райффайзенбанка и его деконсолидации с Raiffeisen Bank International.
"Мы обязуемся и дальше уменьшать свою бизнес-активность в России, в то время как мы продолжаем продвигать такие потенциальные соглашения. Райффайзенбанк продолжит некоторые банковские операции в России согласно условиям своей банковской лицензии, а также будет поддерживать клиентов, включая тех, на которых повлияло уменьшение бизнес активности в России. Мы имеем обязательство поддерживать сотрудников на всех рынках, где присутствует Группа РБИ. Группа РБИ несет ответственность за свои банковские процессы в России, где работает более 9000 человек", - добавили в пресс-службе.
- Напомним, французская группа ADEO объявила о передаче контроля за всеми магазинами строительных товаров Leroy Merlin Russia российскому менеджменту.
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