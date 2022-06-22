Об этом сообщает Экономическая Правда.

Услуга будет работать для планшетов и смартфонов на базе ОС Android, которые оснащены NFC-чипом. Это готовое решение "Терминал в смартфоне" для предпринимателей, желающих принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона.



"Последние два месяца более 14 тыс. новых предпринимателей зарегистрированы и уже начали работу на тех территориях, где это возможно. Технология Tap to Phone позволяет владельцам малых предприятий быстро обеспечить клиентам возможность платить бесконтактно – для этого достаточно лишь установить приложение на своем смартфоне", – отметил старший директор Visa по цифровым решениям в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европе Александр Стельмах.



Технология Visa Tap to Phone построена на основе EMV – международного стандарта оплаты банковскими картами. Каждая транзакция содержит динамическую криптограмму, которую нельзя использовать повторно.



Такая система позволяет финансовым учреждениям и финтех-компаниям строить собственный эквайринг и предлагать своим клиентам сервис приема оплаты на смартфон с такими же протоколами защиты, как у обычного платежного терминала.



Вместе с тем, мобильные гаджеты будут иметь дополнительный уровень биометрической аутентификации.

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