Райффайзен Банк запустил услугу платежного терминала в смартфоне
Райффайзен Банк в коллаборации с компанией Visa сообщили о запуске в Украине технологии, превращающей современные смартфоны или планшеты в полноценный POS-терминал
Об этом сообщает Экономическая Правда.
Услуга будет работать для планшетов и смартфонов на базе ОС Android, которые оснащены NFC-чипом. Это готовое решение "Терминал в смартфоне" для предпринимателей, желающих принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона.
"Последние два месяца более 14 тыс. новых предпринимателей зарегистрированы и уже начали работу на тех территориях, где это возможно. Технология Tap to Phone позволяет владельцам малых предприятий быстро обеспечить клиентам возможность платить бесконтактно – для этого достаточно лишь установить приложение на своем смартфоне", – отметил старший директор Visa по цифровым решениям в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европе Александр Стельмах.
Технология Visa Tap to Phone построена на основе EMV – международного стандарта оплаты банковскими картами. Каждая транзакция содержит динамическую криптограмму, которую нельзя использовать повторно.
Такая система позволяет финансовым учреждениям и финтех-компаниям строить собственный эквайринг и предлагать своим клиентам сервис приема оплаты на смартфон с такими же протоколами защиты, как у обычного платежного терминала.
Вместе с тем, мобильные гаджеты будут иметь дополнительный уровень биометрической аутентификации.
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