Равняется трем площадям Хорватии: Шмигаль рассказал, сколько украинской территории потенциально заминировано

Об этом Шмигаль сказал во время онлайн-выступления на Международной конференции доноров по вопросам разминирования Украины, которая проходит в хорватском Загребе, передает Правительственный портал.

Премьер подчеркнул, что для Украины "минная война" также является проявлением геноцида, который совершают россияне. В зоне потенциальной опасности находятся более 6 млн человек.

"Враг минует дороги, леса, сельскохозяйственные земли, школы, детсады и больницы, детские площадки, жилые дома. В результате подрыва на взрывоопасных предметах почти 250 человек погибли, еще около 500 получили ранения. И каждый день число жертв растет", - рассказал Шмигаль.

Он напомнил, что Всемирный банк оценивает полный комплекс работ по гуманитарному разминированию более чем в 37 млрд долларов. Украина для разминирования имеет 3 тысячи саперов и 29 механизированных машин. По мнению Шмыгаля, этого недостаточно.

"Поэтому мы определили гуманитарное разминирование одним из приоритетов и начали создание международной коалиции по разминированию. Уже 40 стран и партнерских организаций согласились направить около 300 млн долларов на спецтехнику и другие цели. Но нам нужна еще большая мобилизация усилий мирового сообщества", - подчеркнул прем. .

Шмигаль очертил четыре направления, в которых Украина нуждается в большей поддержке: инновационные технологии, новые производства с локализацией в Украине, разминальная техника и специалисты. Он призвал все страны и организации, имеющие опыт разминирования приобщиться к очистке украинской территории.

"Разминирование Украины – это глобальный проект, это инвестиция в безопасность Европы, это гарантия мира для будущих поколений", – подчеркнул премьер.