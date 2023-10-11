Равняется трем площадям Хорватии: Шмигаль рассказал, сколько украинской территории потенциально заминировано
Премьер-министр Украины сообщил, что в Украине потенциально заминированными считаются 30% территории – 174 тысяч кв. км: это равняется трем площадям Хорватии
Об этом Шмигаль сказал во время онлайн-выступления на Международной конференции доноров по вопросам разминирования Украины, которая проходит в хорватском Загребе, передает Правительственный портал.
Премьер подчеркнул, что для Украины "минная война" также является проявлением геноцида, который совершают россияне. В зоне потенциальной опасности находятся более 6 млн человек.
"Враг минует дороги, леса, сельскохозяйственные земли, школы, детсады и больницы, детские площадки, жилые дома. В результате подрыва на взрывоопасных предметах почти 250 человек погибли, еще около 500 получили ранения. И каждый день число жертв растет", - рассказал Шмигаль.
Он напомнил, что Всемирный банк оценивает полный комплекс работ по гуманитарному разминированию более чем в 37 млрд долларов. Украина для разминирования имеет 3 тысячи саперов и 29 механизированных машин. По мнению Шмыгаля, этого недостаточно.
"Поэтому мы определили гуманитарное разминирование одним из приоритетов и начали создание международной коалиции по разминированию. Уже 40 стран и партнерских организаций согласились направить около 300 млн долларов на спецтехнику и другие цели. Но нам нужна еще большая мобилизация усилий мирового сообщества", - подчеркнул прем. .
Шмигаль очертил четыре направления, в которых Украина нуждается в большей поддержке: инновационные технологии, новые производства с локализацией в Украине, разминальная техника и специалисты. Он призвал все страны и организации, имеющие опыт разминирования приобщиться к очистке украинской территории.
"Разминирование Украины – это глобальный проект, это инвестиция в безопасность Европы, это гарантия мира для будущих поколений", – подчеркнул премьер.
- Министерство иностранных дел Украины и агропромышленная компания Kernel запустили проект, чтобы избежав мин собрать мед с заминированных полей и привлечь к разминированию еще больше международных партнеров. Техническая составляющая проекта состоит в том, чтобы дроны засеяли территорию, где не производилось разминирование, смесью медоносных трав, из которых пчелы смогут собрать нектар.
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