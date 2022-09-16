Равнозначно военными преступлениями: Блинкен о массовых захоронениях в Изюме
Массовое захоронение, обнаруженное в недавно деоккупированном Изюме Харьковской области, может оказаться военным преступлением России против Украины
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Во многих случаях это будет равнозначно военным преступлениям", - подчеркнул он.
По словам Блинкена, необходимо "создать доказательную базу и задокументировать совершенные зверства".
Также госсекретарь повторил, что США не намерены объявлять Россию государством-спонсором террора, потому что это может иметь "непредсказуемые последствия", а Вашингтон и так принимает соответствующие практические шаги.
- 16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать число погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.
- Позже президент Литвы Гитанас Науседа призвал всеми средствами помогать Украине остановить убийства мирных жителей и войну. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством.
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