Равнозначно военными преступлениями: Блинкен о массовых захоронениях в Изюме

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Во многих случаях это будет равнозначно военным преступлениям", - подчеркнул он.

По словам Блинкена, необходимо "создать доказательную базу и задокументировать совершенные зверства".

Также госсекретарь повторил, что США не намерены объявлять Россию государством-спонсором террора, потому что это может иметь "непредсказуемые последствия", а Вашингтон и так принимает соответствующие практические шаги.

16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать число погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.

Позже президент Литвы Гитанас Науседа призвал всеми средствами помогать Украине остановить убийства мирных жителей и войну. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством.

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