Равнодушие убивает вместе с ненавистью, они только вдвоем способны творить зло, - Зеленский о годовщине памяти жертв Холокоста
27 января украинцы чтят память жертв Холокоста. Президент Украины Владимир Зеленский по этому поводу призвал мир решительно противодействовать российским агрессорам
Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.
"Сегодня, как и всегда, Украина чтит память миллионов жертв Холокоста. Мы знаем и помним, что безразличие убивает вместе с ненавистью. Равнодушие и ненависть всегда только вдвоем способны творить зло", - отметил президент.
"Поэтому так важно, чтобы каждый, кто ценит жизнь, проявлял решительность, когда нужно спасать тех, кого ненависть стремится уничтожить. Вечная память всем жертвам Холокоста!" – добавил он.
По его словам, сейчас никто в мире тоже не должен оставаться в стороне от того, что происходит в Украине.
"Сегодня мы вспоминаем решительность глобальной коалиции, которая остановила нацизм. И сегодня мы повторяем еще более весомо, чем раньше: никогда снова ненависти! Никогда снова безразличию!" – подчеркнул Зеленский.
Чем больше стран мира сегодня преодолеют безразличие, тем меньше места в этом мире останется для ненависти, подчеркнул президент.
Напомним, Холокост - это геноцид еврейского народа во времена Второй мировой войны, в результате которого погибли примерно 6 миллионов евреев.
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