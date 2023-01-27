Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Сегодня, как и всегда, Украина чтит память миллионов жертв Холокоста. Мы знаем и помним, что безразличие убивает вместе с ненавистью. Равнодушие и ненависть всегда только вдвоем способны творить зло", - отметил президент.

"Поэтому так важно, чтобы каждый, кто ценит жизнь, проявлял решительность, когда нужно спасать тех, кого ненависть стремится уничтожить. Вечная память всем жертвам Холокоста!" – добавил он.

По его словам, сейчас никто в мире тоже не должен оставаться в стороне от того, что происходит в Украине.

"Сегодня мы вспоминаем решительность глобальной коалиции, которая остановила нацизм. И сегодня мы повторяем еще более весомо, чем раньше: никогда снова ненависти! Никогда снова безразличию!" – подчеркнул Зеленский.

Чем больше стран мира сегодня преодолеют безразличие, тем меньше места в этом мире останется для ненависти, подчеркнул президент.

Напомним, Холокост - это геноцид еврейского народа во времена Второй мировой войны, в результате которого погибли примерно 6 миллионов евреев.

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