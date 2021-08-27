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"Равно отсутствию маски": Радуцкий объяснил, почему ношение защитных щитков является нарушением масочного режима

27 августа, 2021 пятница
16:54
Экономика

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования нардеп Михаил Радуцкий пояснил, что защитные щитки не являются альтернативой медицинским маскам

Об этом Радуцкий сообщил в Facebook.

По словам Радуцкого, одной из причин ухудшения эпидситуации является игнорирование карантина. Так, в транспорте и общественных местах появляется все больше людей с маской на подбородке или вообще без масок. Кроме того, официанты, кассиры и администраторы заведений последнее время вместо масок начали использовать защитные щитки, которые прикрывают рот и нос, что не является альтернативой медицинским маскам.

"Согласно исследованиям ученых, они не являются альтернативой медицинским маскам. Такие миниатюрные щитки просто меняют направление движения потока воздуха, который мы вдыхаем. Но это ничего принципиально не меняет, если речь идет о закрытом помещение с плохой вентиляцией", - пояснил он.

Таким образом, подчеркнул нардеп, маска на подбородке или пластиковый щиток - "равно отсутствии маски".

Он напомнил, что штраф за нарушение масочного режима для граждан составляет от 170 до 255 грн, а для юридических лиц - от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн.

Он также отметил, что прохождение полного курса вакцинации также не отменяет необходимость ношения масок.

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