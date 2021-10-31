Ратушу в Бережанах реставрируют за 25 млн грн
Государственный историко-архитектурный заповедник в городе Бережаны (Тернопольская область) по результатам открытых торгов заключил соглашение на реставрацию городской ратуши за 25,1 млн грн
Восстановлением здания будет заниматься ООО "Специальная научно-реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская "Украина-Реставрация", сообщает Еспресо.TV.
По условиям контракта работы будут выполняться до конца 2023 года.
Техническим заданием предусмотрено восстановление флигеля, въездных арок во внутренний дворик, реконструкция фундамента и фасада, замена окон и карнизов, восстановление деревянного перекрытия крыши и часовой башни, объясняет TeNews.
Также победитель торгов обустроит водосточную систему и молниезащиту.
Справка
Ратуша города Бережаны построена в 1811 году в стиле раннего классицизма.
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