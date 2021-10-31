Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Культура Ратушу в Бережанах реставрируют за 25 млн грн

Ратушу в Бережанах реставрируют за 25 млн грн

31 октября, 2021 воскресенье
19:00
Культура Бережаны. Ратуша

Государственный историко-архитектурный заповедник в городе Бережаны (Тернопольская область) по результатам открытых торгов заключил соглашение на реставрацию городской ратуши за 25,1 млн грн

Восстановлением здания будет заниматься ООО "Специальная научно-реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская "Украина-Реставрация", сообщает Еспресо.TV.

По условиям контракта работы будут выполняться до конца 2023 года.

Техническим заданием предусмотрено восстановление флигеля, въездных арок во внутренний дворик, реконструкция фундамента и фасада, замена окон и карнизов, восстановление деревянного перекрытия крыши и часовой башни, объясняет TeNews.

Также победитель торгов обустроит водосточную систему и молниезащиту.

Справка
Ратуша города Бережаны построена в 1811 году в стиле раннего классицизма.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Тернопольщина
новости Тернопольщины
Читайте также:
субсидія
29 октября, 2021 пятница
В Минсоцполитики назвали количество людей, не прошедших проверку для получения субсидий
Олексій Арестович
29 октября, 2021 пятница
Конец режима Путина и страшная мясорубка, - Арестович о возможном полномасштабном вторжении России
29 октября, 2021 пятница
$100 тыс. ежегодно: СБУ разоблачила попытку подкупа нардепа
Киев
+12
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.21
    Покупка 26.21
    Продажа 26.45
  • EUR
    Покупка 30.38
    Продажа 30.79
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
31 октября
19:15
В Токио молодчик ранил ножом пассажиров метро и поджег вагон. Люди убегали через окна
18:40
Эрдоган час общался с Байденом в Риме
18:20
"Для Тищенко – по 20 грн". На базарах Киева троллят "слугу" Николая Тищенко
18:00
Владимир Руткивский
Ушел из жизни украинский детский писатель Владимир Рутковский
17:36
Эксклюзив
Мусорный террор: парки и города становятся свалками. Расследование
16:50
дистанционное обучение
1 ноября педагоги Черновцов и Буковины переходят на "дистанционку"
16:25
Эксклюзив
Путин и Тихон Шевкунов
Воевать Путина вдохновляет митрополит РПЦ Шевкунов, - Пионтковский
16:00
В Полтаве жители 109 микрорайона перекрыли автодорогу. Требуют включить отопление
15:18
Обновлено
В городе Золотоноша Черкасской области
"В конце должна быть оплата". В Харькове и Черкасской области выявлено контролируемое голосование
14:49
Синоптик Наталья Диденко предупредила о температурных "качелях" в начале ноября
14:25
Кличко пообещал сделать все возможное, чтобы реванш Усик – Джошуа состоялся в Киеве
14:05
Эксклюзив
Неудачный старт отопительного сезона: экономия на отоплении школ под видом карантина
13:43
Соратники Саакашвили не признали поражение на выборах и призвали грузинов выйти на улицы
13:20
посольство США
Настоящий ужас – это российские фейки: Посольство США поздравило украинцев с Хэллоуином веселым роликом
12:52
"Динамо" потеряло ключевого футболиста перед матчем ЛЧ с "Барселоной"
12:35
Турция потребовала от Украины изменить название Bayraktar для купленных у нее беспилотников
12:01
Михаил Федоров
В "Дии" упростили процесс генерации соvid-сертификатов, больше не придется часами крутить головой, - Федоров
11:49
"Нефтегаз" запустил новую скважину производительностью 365 тыс. кубометров газа в сутки
11:30
Умер ветеран Второй мировой Иван Залужный, потерявший единственного внука в войне с Россией
11:11
вакцинация
В Украине за сутки прививки от коронавируса получили 177 тыс. человек
10:50
Болдвин дал первое интервью после гибели украинского оператора Гатчинс
10:27
Экс-нардеп Парасюк стал отцом
10:01
Россия перебросила на Донбасс
Россия снова массированно перебрасывает войска на границы с Украиной, - Washington Post
09:39
Лидеры стран G20 договорились ввести глобальный налог на прибыль корпораций
09:22
В Йемене произошел теракт вблизи аэропорта, по меньшей мере 12 погибших
08:50
Партия Саакашвили проигрывает на мэрских выборах во всех крупнейших городах Грузии
08:28
В Украине за сутки зафиксировано 17 430 новых случаев коронавируса, 336 человек скончались
08:17
Байден призвал Меркель поддержать Украину и не разрешить России манипулировать газовым вопросом
07:49
Выборы Украина
В Черкасской и Херсонской областях 31 октября избирают народных депутатов, Харьков голосует за нового мэра
07:25
зона ООС
Сутки на фронте: российские окупанты 6 раз нарушили режим "тишины"
07:09
Украина перешла на зимнее время
2021, суббота
30 октября
22:51
Зеленський и Санду
Зеленский поговорил с Санду об энергетическом кризисе в Молдове
22:47
СБУ и правоохранители не допустят фальсификаций на выборах мэра Харькова, – волонтер
22:37
введения спецпропусков для пользования общественным транспортом
Кличко рассказал, как в Киеве будет работать транспорт после перехода в "красную зону"
22:16
В Грузии экзитполы показывают противоположные результаты на выборах
21:50
Украина выборы
В ЦИКе объяснили, почему на выборах 31 октября нельзя голосовать по электронному паспорту
21:33
"Верес" сыграл вничью с "Ингульцем" в УПЛ
21:19
Microsoft
Microsoft отобрала у Apple звание самой дорогой компании мира
20:46
Виталий Кличко
Владимир Александрович начинает нервничать: Кличко ответил на вопрос о президентских амбициях
20:20
призывники
"Дия" позволит мужчинам менять место регистрации без похода в военкомат, - Федоров
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV