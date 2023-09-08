Ратификация Римского статута, визит супруги премьера в Киев: МИД России выразил протест послу Армении

Заявление ведомство обнародовало в Telegram .

В частности, в МИД РФ послу заявили о "наличии определенных сомнений в официальных кругах и политической элите Армении в целесообразности союзнических связей в рамках ОДКБ и на двусторонней основе с Россией, а также о возможности реализации комплекса трехсторонних договоренностей Москвы, Еревана, Баку 2020- 2022 гг. о путях нормализации армянско-азербайджанских отношений".

"На таком фоне руководством Армении в последние дни сделана серия недружественных шагов", - заявили в МИД РФ.

Среди них в России назвали запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены премьер-министра Анны Акопян, проведение в Армении военных учений с участием США.

Также послу вручили ноту протеста "из-за высказывания главы национального собрания Симоняна от 6 сентября в адрес официального представителя МИД России и российского внешнеполитического ведомства в целом", там их назвали "неприемлемыми и оскорбительными".

Отдельно была доведена обеспокоенность задержанием в Армении 7 сентября блогера Бадаляна и обозревателя радио "Sputnik Армения" Геворкяна.