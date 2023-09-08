Ратификация Римского статута, визит супруги премьера в Киев: МИД России выразил протест послу Армении
Российское министерство иностранных дел вызвало посла Армении Вагаршака Арутюняна, чтобы выразить протест из-за "недружественных шагов" Еревану
Заявление ведомство обнародовало в Telegram .
В частности, в МИД РФ послу заявили о "наличии определенных сомнений в официальных кругах и политической элите Армении в целесообразности союзнических связей в рамках ОДКБ и на двусторонней основе с Россией, а также о возможности реализации комплекса трехсторонних договоренностей Москвы, Еревана, Баку 2020- 2022 гг. о путях нормализации армянско-азербайджанских отношений".
"На таком фоне руководством Армении в последние дни сделана серия недружественных шагов", - заявили в МИД РФ.
Среди них в России назвали запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены премьер-министра Анны Акопян, проведение в Армении военных учений с участием США.
Также послу вручили ноту протеста "из-за высказывания главы национального собрания Симоняна от 6 сентября в адрес официального представителя МИД России и российского внешнеполитического ведомства в целом", там их назвали "неприемлемыми и оскорбительными".
Отдельно была доведена обеспокоенность задержанием в Армении 7 сентября блогера Бадаляна и обозревателя радио "Sputnik Армения" Геворкяна.
- 1 сентября правительство Армении направило Римский статут в Национальное собрание на ратификацию.
- В Армении задержали блогера Мика Бадаляна и журналиста "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна.
- 6 сентября Армения объявила о совместных военных учениях с США.
- 7 сентября супруга премьер-министра Армении Анна Акопян привезла в Украину первую с начала войны помощь от Еревана.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.19
- EUR Покупка 40.22Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное