Рататуй. Рецепт приготовления
Есть два варианта приготовить блюда "Рататуй" на плите. Первый – можно тушить сразу все овощи. Второй – можно сначала тщательно обжарить каждый ингредиент
И уже только после этого тушить все вместе. Второй вариант – для эстетов, ведь при нем овощи идеально сохраняют свою форму. На нем и остановимся. Если есть охота, то по вкусу можно добавить прованские травы.
Ингредиенты:
- Красные болгарские перцы – две штуки
- Кабачки – две штуки
- Баклажан – один
- Лук – две штуки
- Помидоры – четыре штуки
- Зубчики чеснока – четыре штуки
- Оливковое масло
- Веточки свежего тимьяна – четыре штуки
- Соль/перец – по вкусу
- Две столовые ложки томатной пасты – по желанию
- Прованские травы – по желанию
Способ приготовления блюда "Рататуй":
- Нарезаем лук
- Очищаем от семян перец, нарезаем крупными кусками.
- Очищаем от семян кабачки (если твердая кожица – очищаем и ее), нарезаем крупныи кусками
- Очищаем от семян баклажан, нарезаем крупными кусками.
- Помидоры нарезаем крупными кусками тоже (если твердая кожица – очищаем от нее)
- Измельчаем чеснок
- Отдельно обжариваем лук до золотистого цвета вместе с тимьяном, не переставая помешивать.
- Обжариваем перец
- Обжариваем кабачки
- Обжариваем баклажаны
- Обжариваем помидоры
- Выкладываем все овощи в один сотейник
- Вливаем в сотейник 150 мл воды
- Добавляем измельченный чеснок
- Добавляем соль и прованские травы.
- Тушим под крышкой до двадцати минут
И вдобавок: если вдруг наш рататуй покажется слишком жидким, протушите его без крышки еще до пятнадцати минут.
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