И уже только после этого тушить все вместе. Второй вариант – для эстетов, ведь при нем овощи идеально сохраняют свою форму. На нем и остановимся. Если есть охота, то по вкусу можно добавить прованские травы.

Ингредиенты:

Красные болгарские перцы – две штуки

Кабачки – две штуки

Баклажан – один

Лук – две штуки

Помидоры – четыре штуки

Зубчики чеснока – четыре штуки

Оливковое масло

Веточки свежего тимьяна – четыре штуки

Соль/перец – по вкусу

Две столовые ложки томатной пасты – по желанию

Прованские травы – по желанию

Способ приготовления блюда "Рататуй":

Нарезаем лук

Очищаем от семян перец, нарезаем крупными кусками.

Очищаем от семян кабачки (если твердая кожица – очищаем и ее), нарезаем крупныи кусками

Очищаем от семян баклажан, нарезаем крупными кусками.

Помидоры нарезаем крупными кусками тоже (если твердая кожица – очищаем от нее)

Измельчаем чеснок

Отдельно обжариваем лук до золотистого цвета вместе с тимьяном, не переставая помешивать.

Обжариваем перец

Обжариваем кабачки

Обжариваем баклажаны

Обжариваем помидоры

Выкладываем все овощи в один сотейник

Вливаем в сотейник 150 мл воды

Добавляем измельченный чеснок

Добавляем соль и прованские травы.

Тушим под крышкой до двадцати минут

И вдобавок: если вдруг наш рататуй покажется слишком жидким, протушите его без крышки еще до пятнадцати минут.