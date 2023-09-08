Пока президент Владимир Зеленский взял паузу "подумать" — точка кипения общества достигла апогея. И даже тот, кто не интересовался ранее декларациями, обязательно поищет о них в интернете.

Новой волны теме о том, как украинские депутаты монокоалиции и не только решили спрятать свое добро, нажитое непосильным трудом, добавила петиция Александра Ябченко. Бывший реформатор медицинской системы, а ныне находящийся на лечении с очередным ранением воин ВСУ запустил петицию, которая в первые двое суток побила все рекорды. Можно сказать, что это маленький "электронный майдан".

Так что Зеленскому придется решать — либо вето на скандальную правку, либо подписать так, как оно есть. И в обоих случаях он проиграет.

Ибо первый вариант даст обществу четкое понимание, что протестовать позорным решением можно даже в интернете в условиях ограничений военного времени. А значит, нельзя просто так закрыть демократию на ключ, потому что очень хочется.

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Второй вариант подписать так, как есть — означает подвергнуть себя опасности ярости, обиды и скрытого желания мести. Когда люди не получают информацию, они или выбивают ее, или что-то придумывают вместо нее. Если двести с лишним хитрых депутатов не покажут свое состояние — народ проявит фантазию и допишет сверху до винных погребов и шубохранилищ. Обычных украинцев должно тошнить от доступной информации, а не колбасить от догадок, что там приобрел их "временно безработный" депутат. Это особенно важно, учитывая количество оружия на руках в военное время.

Пройдемся по списку тех, кто закрыл электронные декларации от глаз возмущенных избирателей еще на год. Кто сделал вид, что ему внезапно приспичило в туалет во время голосования правки об открытых реестрах.

Следовательно, не голосовал сам руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия . Это тот самый парень, утверждавший, что РФ не нападет, а США нагнетают. Тот самый, который уже год водит за нос наших зарубежных партнеров, обещая, что декларации будут вот-вот.

Очень интересны фамилии Андрея Мотовиловца и Галины Янченко — до избрания депутатами это были звезды антикоррупционного движения. Но теперь очевидно, им плевать, за какие деньги будет восстановление Украины и будем ли мы в ЕС. Наконец получит ли наш бюджет, который уже на 60% финансируемых деньгами Запада — новый транш от МВФ.

Дальше очень интересный голосовщик Макс Бужанский. Известный украинофоб, которого постоянно дискриминирует украинский язык, то снятие памятников Пушкину и "чекистам".

Очень интересны депутатские супруги — Дмитрий Наталуха из СН и Алена Шкрум из БЮТ. В день, когда оба проголосовали за закрытые еще на год декларации, они объявили, что ждут ребенка. Интересно, как они, два парламентария, будут объяснять потомку, почему Украина до сих пор не в ЕС.

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Из партии БЮТ не голосовали Сергей Власенко, Анатолий Кожемякин, Михаил Волынец, Александр Абдуллин – старая гвардия Юлии Тимошенко, для которой, очевидно, это последний поход в Раду.

Никаких сомнений не было и не будет относительно ОПЗЖ.

Не голосовал серый кардинал Януковича - Сергей Левочкин. У него уже все хорошо — есть вилла на Лазурном побережье Франции, поэтому можно не беспокоиться, что здесь будет на Родине. Против открытия состояния Суркис, Столар и давний близкий друг и юрист Виктора Медведчука Василий Нимченко.

Из других интересных персонажей внимания стоит бывший "слуга народа", а ныне внефракционный Евгений Шевченко, любитель Лукашенко, тоже не голосовал. Это тот утлый коммуникатор, который должен был отговорить Беларусь от нападения на Украину, но что-то пошло не так.

Есть здесь и Александр Дубинский. Собственно, это лицо всегда было против любых антикоррупционных движений. И само недавно загорало на пляжах Испании. А еще давно находится под санкциями США.

Здесь же есть и Дмитрий Разумков. Бывший спикер. И молодое солнышко и бабушкина мечта на выборах.

И, наконец, мой любимый список, к которому есть отдельные вопросы. Депутаты от ЕС - Князевич, Южанина, Никорак и Чийгоз. Почему так?

В список попал еще депутат Голоса Роман Костенко – депутат и военный. И это удивительно вдвойне.

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Какими должны быть действия граждан и будущих избирателей? Обязательно храним себе этот список на телефоне и идем с ним на следующие выборы, чтобы не голосовать за хитрых депутатов.

Почему такие выходки мародеров на крови очень и очень плохой знак?

Украинские власти просят помощь и получают десятки миллиардов долларов, льготные кредиты и гранты от более чем 50 иностранных государств.

Местные бюджеты отдают практически все свои бюджеты на нужды обороны. Оставляя расходы максимум для поддержки штанов.

Давид Арахамия, не голосовавший за э-декларирование, еще в прошлом году торжественно обещал все это вернуть конгрессвуман Виктории Спартц.

Каждое обращение стран-партнеров, Европарламента, Госдепа, НАТО начинается с напоминаний лучше бороться с коррупцией. И вернуть э-декларирование.

И в самые страшные времена, когда в Украине фактически происходит Третья мировая война — двести с лишним народных избранников отказываются восстановить обязательное обнародование деклараций половине ключевых государственных служащих и сотрудников Офиса президента Украины и самого Президента Украины.

Подобные вещи — это публичное оскорбление всех, кто помогает и направляет нам деньги и ресурсы из-за границы.

Это сеять сомнения даже в сердцах наших самых надежных союзников как Литва. Ибо сомнения дружеских обществ как раз и влекут за собой медленное снабжение вооружений и денег на войну.

Подобные выходки — унижение памяти десятков тысяч патриотов, отдавших жизнь ради чести и достоинства Украины.

Это также нежелание выполнять список домашних задач для вступления в НАТО и ЕС. И публичная демонстрация, что власти очень удобно, когда страна находится в геополитическом болоте. И можно наловить в военной водичке мутных денег.

Это также показать фигу МВФ. Ибо основное их условие было — покажите деньги чиновников и депутатов. И можно честно сказать, что после поступка западные партнеры поставят зарубку на дверях.

Единственный вопрос — зачем это нужно Зеленскому, объявившему о намерениях второго срока?

Украинские граждане обязательно с интересом почитают декларации на счет того, как временно безработные в "трениках" стали мультимиллионерами в драгоценностях и шмотках, которые могут позволить себе Бейонсе и Джей Ло.

С этими декларациями своих народных депутатов Зеленский не сможет так же легко выиграть выборы, как в 2019 году. И закрытие или открытие их станет той иглой в яйце, которая приводит к печальным финалам.

Специально для Эспрессо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

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