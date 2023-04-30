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OPINION

Растяжка для Си Цзиньпина

Виктор Андрусив
30 апреля, 2023 воскресенье
08:04
Мнение

Евросоюз впервые заговорил об изменении своей стратегии в отношениях с Китаем

На прошлой неделе китайский посол во Франции взболтнул серьезную глупость, что суверенитет бывших советских республик вызывает сомнение. Я сразу понял, что это залет, но мне интересно было, какова будет реакция именно ЕС.

И вот Жозеп Боррель выразил "озабоченность" из этих заявлений. Но важнее другое. ЕС впервые заговорил об изменении стратегии по Китаю. Это очень серьезная история. В подготовленном проекте внутреннего меморандума европейские чиновники рассматривают стратегию развития тесных отношений с Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном, чтобы заместить китайское влияние и зависимость. Для последнего это плохие новости потому, что китайцы как раз планировали выстроить более тесные отношения с ЕС в противовес США. Об этом и был разговор с вернувшимся Макроном, который начал что-то говорить о стратегической независимости ЕС от США. В целом посол Китая во Франции жестко подставил Макрона.

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Посол Китая во Франции жестко подставил Макрона. ЕС долго запрягает, но когда уже едет, то едет

ЕС долго запрягает, но когда уже едет, то едет. Я еще год назад писал, если Запад не станет давить на Китай и Индию, то санкции будут работать именно против него. Потому что китайцы и индусы, получая дешевые российские энергоресурсы, удешевляют свои товары и повышают их конкурентность на западных рынках. Разговоры о новых партнерах по замещению Китая могут стать на многие годы новыми геополитическими трендами.

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Вся эта ситуация ставит всерьез на растяжку Си Цзиньпина. С одной стороны, можно начать "быковать" и наращивать уровень конфронтации и изоляции, но это взорвет главную цель Китая стать экономикой номер 1 в мире, обогнать США. С другой стороны, можно дать заднюю, начать подыгрывать в вопросе войны в Украине Западу, но это подрывает вторую важную цель – возвращение Тайваня. Что же посмотрим, как эти новые разговоры в ЕС отреагируют китайцы. Я делаю ставку на второй вариант.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист

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