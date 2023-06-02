Ситуация на фронте: удар по Бердянску, Марьинке, Бахмуту

Это уже не первый удар по Бердянску Сейчас российские военные корабли покидают город в панике. Благодаря дальнобойным системам уничтожается много других объектов противника. Это говорит о том, что предварительный этап широкомасштабной наступательной операции уже начался. Все говорят о формировании поля боя.

Сейчас на фронте затишье перед бурей, потому что основные изменения там не происходят. На Лиманском направлении есть боевые действия в зоне Масютовки – враг пытается протиснуть наши войска к реке Оскол. Особых изменений нет, но враждебной силы там стало больше. Боевые действия также в лесничестве возле Кременной, у Белогоровки, где мы протиснули россиян. Линия Купянск – Сватово – Кременная напряженная, много ударов артиллерии, но сама линия фронта не меняется.

В зоне Угледара были действия наших военных, которые на тактическом уровне обеспечили продвижение в серой зоне. Оно усложняет логистику противника в зоне Павловки. Марьинка – наиболее актуальный участок. Там было 12 столкновений – это гораздо больше, чем в других местах.

Бахмут. Сырский говорит о том , что действий на флангах не происходит. Украинские подразделения производят ротацию и усиление. Противник меньше действует живой силой, но активно использует артиллерию и авиацию. Сейчас у него идет компенсация нехватки живой силы за счет огневого впечатления. Происходит ротация – замена вагнеровцев на регулярную армию. Они проходят за рекой Берховка, в город они заходить не хотят. В самом городе трудно найти места для укреплений, враг это понимает и не торопится заходить в Бахмут. Надеемся, что план Сырского по ловушке для россиян будет реализован. Бои продолжаются в части, где есть "Самолет". Там воюют ССО, поэтому россияне не могут заявить, что вышли на админграницу.

Россия: новый рейд РДК, удары по Москве, потери ракет и средств ПВО

"Русский добровольческий корпус" создал серьезный вызов РФ. На 700 км границы у россиян имеется 17 тыс. личного состава. Их хватает на 120 км. Линия обороны противника является дырявой. РДК действует достаточно гибко. 22 мая мы видели действия в Грайвороне, сейчас мы видим атаки в Шебекино, где начинается эвакуация. Думаю, Россия попытается использовать эту ситуацию в собственную пользу и обеспечить фон наступающей украинской армии. Будут раздувать пиар-шум в свою пользу. Кстати, они уже обстреливают собственные села из систем "Солнцепек", чтобы поддать эмоций в эту историю.

Действия РДК заставляют Россию укреплять границу, перетаскивать резервы. Значит, силы перебрасывают с других направлений. У россиян на территории Украины около 400 тыс. личного состава, в том числе 30 тыс. резервов. Резервы ограничены и эти маневры, неопределенность, риски – это тоже вклад в эффективную подготовку к наступательным действиям ВСУ.

Удары по Москве беспилотными системами – чрезвычайные показательные и эффективные. Такие удары должны быть в первую очередь направлены по военным объектам. В этот раз речь идет об участках, где живет Путин, заместители министра обороны, Шойгу, Суровикин. Выбор был вполне верен. Вопрос в том, что нужно совершенствовать конструкции, чтобы эти БПЛА нанесли ущерб руководителям террористического государства.

Показатели говорят о пике потерь россиян и в БПЛА, и в ракетных системах, и в комплексах ПВО. Это говорит о том, что этап подготовки к наземной наступательной операции идет достаточно интенсивно и активно. Чем меньше у противника артсистем, систем ПВО, тем меньше потери будет во время наших наступательных действий. Впервые была уничтожена система С-400 с помощью HIMARS. Это должно масштабироваться.

Контрнаступление ВСУ: два преимущества и потребность в инженерной технике

Украина имеет определенное преимущество, потому что она может выбирать место и время удара. Это два ключевых преимущества, которыми Генштаб должен воспользоваться. Протяженность линии фронта настолько велика, что растянутость сил РФ не позволяет противостоять первому удару. После него он попытается перетащить резервы, заблокировать наши действия ударами авиации и артиллерии. Это уже будет позже. Если будет несколько мощных прорывных действий по нескольким направлениям, я надеюсь, что у врага не будет ни времени, ни возможностей среагировать. Это станет главным условием для первого этапа прорывных действий. Затем могут быть разные сценарии. Все надеются на наши наступательные действия, но не одним наступлением решается победа.

Главное значение будет иметь синергия всех видов вооружений. Во-вторых, артиллерия – дальнобойные системы и снаряды. Потом уже обучение и оснащение бригад. Офицер первой танковой бригады заявил, что нужно больше инженерной техники и инженерных танков. Они пробивают минные заграждения. Также нужны бульдозерные танки. Следует говорить о том, что в первом эшелоне будет уничтожать фортификационные сооружения. Мы надеемся, что помощь США, Британии и Германии уже проходит, но нужно больше.

Крым, шантаж РФ и прогноз на предстоящие обстрелы

Для меня станет показателем, когда ракеты Storm Shadow начнут поражать цели в Крыму. Это означает, что никаких ограничений на использование зарубежного вооружения в отношении полуострова не существует. Можно будет говорить об ATACAMS, которые обеспечат закупорку российских войск в Крыму и их уничтожение.

Радиоактивный джокер в виде Запорожской АЭС, химический – в виде завода "Титан" в Армянске враг может использовать для того, чтобы психологически воздействовать на ВСУ. Риски и спекуляции на атомной и химической угрозе будет использовать РФ. Украина на дипломатическом уровне должна это учитывать и доносить нашим партнерам, а военные должны обеспечить, чтобы враг не воспользовался этими попытками шантажировать мир.

Темпы использования крылатых ракет, "шахедов", "искандеров" большие с точки зрения запасов и возможностей изготовления. По моим оценкам, будет определенная пауза. Россияне понимают, что не рационально используется ресурс, нет ожидаемого эффекта. Думаю, что пауза будет, а потом ситуация на фронте заставит противника иначе смотреть на использование своих систем вооружений.