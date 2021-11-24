Растрата зерна на 3,2 млн грн: НАБУ сообщило о подозрении госчиновнику
В среду, 23 ноября, НАБУ при процессуальном руководстве САП сообщило о подозрении исполняющему обязанности директора "Ахтырского комбината хлебопродуктов" в организации растраты зерна на сумму свыше 3,2 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Следствие установило, что в ноябре 2020 года подозреваемый организовал незаконную и безвозмездную отгрузку семян подсолнечника, которые находились на хранении в филиале Госрезерва, другим частным структурам. Он растратил более 189 тонн семян подсолнечника стоимостью более 3,2 млн грн.
Детективы НАБУ вернули зерно, которое вывезли за пределы филиала, в госпредприятие и сообщили о подозрении соучастникам сделки - главе филиала, а также начальнику производственно-технической лаборатории и руководителю элеватора.
НАБУ квалифицировала действия злоумышленника по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог).
- Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает директора государственного лесхоза в Харьковской области в присвоении более 50 млн грн из-за заниженной продажи древесины.
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