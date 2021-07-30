Растрата около 15 млн грн из госбюджета: ВАКС арестовал экс-руководителя филиала зерновой корпорации, залог - более 4,5 млн грн
Высший антикоррупционный суд арестовал экс-главу филиала АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" - "Партизанский элеватор", подозреваемого в завладении зерном на сумму более 14,7 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба САП в Telegram.
Следственный судья применил меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 4758000 грн.
Срок действия - до 27 сентября 2021 года.
В ноябре - декабре 2019 года указанные лицо, находясь в должности, реализовало зерно, которое было на балансе госкорпорации, частному предприятию.
Следователи установили, что отгрузка более 3 тыс. тонн зерна состоялась без разрешения, а полученные средства были присвоены должностным лицом.
- СБУ совместно с НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в акционерном обществе "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ).
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