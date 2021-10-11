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Растрата денег вкладчиков Дельта банка: один из совладельцев арестовали с миллиардной залогом

11 октября, 2021 понедельник
15:52
Экономика Дельта банк

Правоохранители арестовали одного из совладельцев Дельта банка с миллиардным залогом по делу о растрате 1 млрд грн денег банка

Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев Дельта банка. Он в свое время занимал должность главы наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 млрд грн", - написала Венедиктова.

По ее словам, прокуроры вручили владельцу Дельта банка ходатайства об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.

Венедиктова добавила, что кроме него подозрения получили два заместителя главы совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

По информации генпрокурора, следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки. Так, 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Однако банк не получил даже эти средства - операцию "провернули" из корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. Покупателем дешевого кредита при этом стала финансовая компания, основанная владельцем Дельта банка, директор которой по совместительству занимал в банке административную должность.

Кроме имущественных прав на кредитную задолженность, отметила Венедиктова, сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн. Никчемность большинства подобных сделок была установлена судебными решениями в порядке хозяйственного судопроизводства.

О непосредственном хищении средств, по словам Венедиктова, свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по кредиту были восемь земельных участков, стоимость которых была завышена более чем сто раз.

По аналогичной схеме, добавила Венедиктова, владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества.

Венедиктова отметила, что для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Также был арестован 1 млн долларов со счета председателя совета директоров в одном из швейцарских банков.

В общем, отметила Венедиктова Офис генпрокурора координирует расследование по производствах относительно крупнейших десяти должников НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Совокупная задолженность этих банков перед владельцами, не покрытая ФГВФЛ, составляет более 120 млрд грн.

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расстрата
Офис генерального прокурора
Ирина Венедиктова
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