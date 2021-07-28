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Растрата бюджетных средств на почти 15 млн грн: СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему

28 июля, 2021 среда
18:21
Криминал

СБУ совместно с НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в акционерном обществе "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ)

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в растрате почти 15 млн грн бюджета подозревается бывший директор филиала госпредприятия.

"Чиновник организовал коррупционный механизм получения денег на продажу агропродукции. Участники сделки незаконно совершили отчуждение 3,2 тыс. тонн зерновых из государственного элеватора и реализовали их через аффилированные структуры. Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других причастных лиц.

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