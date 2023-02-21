Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как отмечается, апелляционные жалобы стороны защиты суд оставил без удовлетворения.

В частности, добавляется, что во исполнение решения суда подозреваемый взят под стражу в зале суда.

В САП также напомнили, что 29 декабря прошлого года детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате более 485 млн грн бывшему гендиректору "Сетам".

По версии следствия, гендиректор обеспечивал проведение электронных торгов с целью реализации вещественных доказательств по заниженным ценам и создания необходимых условий для победы заранее определенных юридических лиц.