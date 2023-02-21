Растрата 485 млн грн: суд арестовал экс-гендиректора ГП "Сетам" с возможностью залога в 13,42 млн грн
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда применила к бывшему генеральному директору ГП "Сетам" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 млн 420 тыс. грн
Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Как отмечается, апелляционные жалобы стороны защиты суд оставил без удовлетворения.
В частности, добавляется, что во исполнение решения суда подозреваемый взят под стражу в зале суда.
В САП также напомнили, что 29 декабря прошлого года детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате более 485 млн грн бывшему гендиректору "Сетам".
По версии следствия, гендиректор обеспечивал проведение электронных торгов с целью реализации вещественных доказательств по заниженным ценам и создания необходимых условий для победы заранее определенных юридических лиц.
- 17 февраля Суд взял под стражу экс-замминистра Лозинского с возможностью залога 50 млн грн.
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