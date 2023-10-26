"Растоптали несправедливым решением": украинская каратистка Терлюга заявила, что у нее украли финал ЧМ

Об этом Терлюга написала в instagram.

Украинка в полуфинале ЧМ в Будапеште победила олимпийскую чемпионку из Болгарии Ивет Горанову – 14:11. Однако соперница подала протест из-за сбоя часов в середине схватки. Поединок возобновили при счете 5:4 в пользу болгарки, сумевшей удержать преимущество.

"Они весь поединок молчали и в конце, когда проиграли, решили использовать ситуацию с часами. Судьи возвращают нас на татами с середины поединка, где я проигрываю 4:5. Они не добавили 7 секунд в конце, они не увидели проблемы в работе человека, который отвечает за время, они просто растоптали меня своим несправедливым решением", - возмущается Терлюга.

Она также обвинила соперницу, что после рестарта схватки та откровенно действовала на удержание счета.

"Болгарская соперница бегала по углам и не хотела больше драться. WKF, вы украли мой финал чемпионата мира. Я никогда не прощу за этот день. Я честно выиграла и должна быть в финале. У меня украли мою мечту. Сердце болит, руки дрожат, когда пишу все эти слова, мне хочется кричать от боли, и я не знаю, что делать дальше", – написала Терлюга.

28 октября украинская каратистка поспорит за бронзу с Фатем Саадати из Ирана.

Кто такая Анжелика Терлюга

Терлюга - серебряная медалистка Олимпиады-2020 в категории до 55 кг. Также украинка пять раз выигрывала чемпионат Европы – три золота она завоевала в индивидуальных соревнованиях, два – в командных.