"Растоптали несправедливым решением": украинская каратистка Терлюга заявила, что у нее украли финал ЧМ
Украинка Анжелика Терлюга обвинила Международную федерацию каратэ в том, что у нее отобрали заслуженную победу в 1/2 финала чемпионата мира
Об этом Терлюга написала в instagram.
Украинка в полуфинале ЧМ в Будапеште победила олимпийскую чемпионку из Болгарии Ивет Горанову – 14:11. Однако соперница подала протест из-за сбоя часов в середине схватки. Поединок возобновили при счете 5:4 в пользу болгарки, сумевшей удержать преимущество.
"Они весь поединок молчали и в конце, когда проиграли, решили использовать ситуацию с часами. Судьи возвращают нас на татами с середины поединка, где я проигрываю 4:5. Они не добавили 7 секунд в конце, они не увидели проблемы в работе человека, который отвечает за время, они просто растоптали меня своим несправедливым решением", - возмущается Терлюга.
Она также обвинила соперницу, что после рестарта схватки та откровенно действовала на удержание счета.
"Болгарская соперница бегала по углам и не хотела больше драться. WKF, вы украли мой финал чемпионата мира. Я никогда не прощу за этот день. Я честно выиграла и должна быть в финале. У меня украли мою мечту. Сердце болит, руки дрожат, когда пишу все эти слова, мне хочется кричать от боли, и я не знаю, что делать дальше", – написала Терлюга.
28 октября украинская каратистка поспорит за бронзу с Фатем Саадати из Ирана.
Кто такая Анжелика Терлюга
Терлюга - серебряная медалистка Олимпиады-2020 в категории до 55 кг. Также украинка пять раз выигрывала чемпионат Европы – три золота она завоевала в индивидуальных соревнованиях, два – в командных.
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