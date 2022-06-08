Об этом сообщил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи в интервью Интерфакс-Украина .

"К сожалению, вероятность того, что война может продолжаться и после 2022 года, сейчас растет", – сказал Банерджи в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что ВБ не изменил прогноз падения ВВП Украины в 2022 году и считает, что экономика страны сократится на 44%.

Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 15 до 20%.

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