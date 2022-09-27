Об этом в эфире Эспрессо сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Мы всегда предлагаем выход - переход в обменный фонд. Они могут сложить оружие и пополнить ряды людей, находящихся под эгидой международного гуманитарного права". – отметила она.



По словам Гуменюк, эта практика достаточно мощная и ежедневно набирает обороты.

"Сейчас есть перехват и поступает информация от местных жителей, что некоторые группировки оккупационных войск, объединившись между собой и найдя гражданскую одежду, пытаются выйти на связь. Они разыскивают способы через местных найти доступ или передать информацию о готовности сложить оружие и перейти Они настолько напуганы заградительными отрядами у них за спиной и запретом их верховного главнокомандующего и диктатора сдавать позиции, которые предпочитают движение вперед, которое остается - в плен", - подытожила руководитель пресс-центра.