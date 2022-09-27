Растет готовность россиян на Херсонщине сложить оружие, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Российские войска на правом берегу Днепра в Херсонской области все чаще подают сигналы о готовности сдаться в плен
Об этом в эфире Эспрессо сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
"Мы всегда предлагаем выход - переход в обменный фонд. Они могут сложить оружие и пополнить ряды людей, находящихся под эгидой международного гуманитарного права". – отметила она.
По словам Гуменюк, эта практика достаточно мощная и ежедневно набирает обороты.
"Сейчас есть перехват и поступает информация от местных жителей, что некоторые группировки оккупационных войск, объединившись между собой и найдя гражданскую одежду, пытаются выйти на связь. Они разыскивают способы через местных найти доступ или передать информацию о готовности сложить оружие и перейти Они настолько напуганы заградительными отрядами у них за спиной и запретом их верховного главнокомандующего и диктатора сдавать позиции, которые предпочитают движение вперед, которое остается - в плен", - подытожила руководитель пресс-центра.
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