Растерянный и озлобленный неудачами враг предпринимает отчаянные попытки вернуться на границу Херсонщины и Николаевщины, - ОК "Юг"
Растерянный и озлобленный неудачами враг пытается улучшить тактическое положение и вернуться на границу Херсонской и Николаевской областей
Об этом оперативное командование "Юг" сообщило в Facebook.
"Растерянный и озлобленный неудачами враг предпринимает отчаянные попытки улучшить тактическое положение и вернуться на границу Херсонской и Николаевской областей. Но наши войска крепко удерживают отраженные территории, даже под артиллерийскими обстрелами", - отметили в ВСУ.
За минувшие сутки на южных рубежах нашей обороны вражеские потери составили 12 оккупантов и 11 единиц техники, среди которых 3 БПЛА, 2 самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня "Град" и другая автомобильная техника. Также, точно уничтожен полевой состав боеприпасов противника.
Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на предварительно занятых позициях в условиях усиления шторма.
"Помним, что вместе, каждый на своем месте мы добросовестно и ответственно приближаем Победу. Соблюдая меры безопасности, выполняя задания по назначению, следя и удерживая строй, мы вместе сохраняем ситуацию в нашем регионе стабильной и контролируемой", - завершили свой отчет в "Юге".
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