Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, таким образом, планируется преодолеть коррупцию при растаможке автомобилей.

"Это одна из важнейших антикоррупционных реформ в таможенной отрасли. Благодаря цифровизации всех процессов мы устраняем возможность манипулировать ценой авто при растаможке. Для этого вводим новую формулу расчета таможенных платежей", - сказал Федоров.

Министр сообщил, что для растаможки необходимо будет ввести VIN-код авто, а расчет произойдет автоматически.

"Размер платежа будет формироваться согласно характеристикам авто: объем, тип и мощность двигателя, возраст авто и его эксклюзивность. На все это нужно не более 5 минут. К тому же после растаможки в Дии можно будет зарегистрировать авто", - добавил. он.

6 мая приложение "Действие" получило две награды от британской премии в сфере дизайна и рекламы D&AD Awards.

6 июня мы писали, что украинцы могут получить в "Дии" выписку о месте жительства.

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