Растаможка легковых авто в Дии: правительство поддержало законопроекты
Правительство поддержало законопроекты о растаможке легковых авто в Дии. После того, как за соответствующие законопроекты проголосует Верховная Рада, подать декларацию на растаможку и произвести все платежи можно будет в приложении
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, таким образом, планируется преодолеть коррупцию при растаможке автомобилей.
"Это одна из важнейших антикоррупционных реформ в таможенной отрасли. Благодаря цифровизации всех процессов мы устраняем возможность манипулировать ценой авто при растаможке. Для этого вводим новую формулу расчета таможенных платежей", - сказал Федоров.
Министр сообщил, что для растаможки необходимо будет ввести VIN-код авто, а расчет произойдет автоматически.
"Размер платежа будет формироваться согласно характеристикам авто: объем, тип и мощность двигателя, возраст авто и его эксклюзивность. На все это нужно не более 5 минут. К тому же после растаможки в Дии можно будет зарегистрировать авто", - добавил. он.
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