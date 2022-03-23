Рассыпалась по дороге: в Николаевской области сбили крылатую ракету
Сегодня, 23 марта, в Николаевской области наши защитники сбили очередную крылатую ракету оккупантов
Соответствующее видео опубликовал глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает Еспресо. TV.
На видео видно, как солдаты подходят к упавшей где-то в поле сбитой ракете. Солдаты комментируют видео и говорят, что ее сбили наши защитники, вероятно, переносным зенитно-ракетным комплексом.
"Рассыпалась по дороге", - подытоживает армиец то, что осталось от крылатой ракеты оккупантов.
- Напомним, оккупанты из-за проблем с логистикой пытаются изъять топливо у гражданских и аграриев в Запорожской области, - Генштаб
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