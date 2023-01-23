Рассылка писем с бомбами в Испании могла организовать ГРУ и ультраправые, - NYT
К рассылке писем с бомбами официальным лицам в Испании причастна российская военная разведка, использовавшая ультраправые группировки
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
"Американские и европейские официальные лица считают, что российские военные разведчики поручили сообщникам группировку сторонников преимущества базирующейся в России белой расы провести недавнюю кампанию по рассылке бомб в Испании, наиболее известными целями которой были премьер-министр, министр обороны и иностранные дипломаты ", – говорится в материале.
По данным западных разведслужб Испании и других стран, к рассылке почтовых отправлений с бомбами в Испании в конце 2022 года может быть причастна ультраправая группировка "Русское императорское движение". Группа, признанная Государственным департаментом США как глобальная террористическая организация, имеет связь с российскими спецслужбами.
Собеседники NYT говорят, что офицеры Главного управления разведки России хотели заскочить европейских чиновников врасплох.
Таким образом, РФ хотела продемонстрировать, что она и ее ставленники могут нанести террористические удары по всей Европе, включая столицы стран-членов НАТО. Испанские следователи уже идентифицировали лиц, причастных к нападениям.
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