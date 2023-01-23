Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

"Американские и европейские официальные лица считают, что российские военные разведчики поручили сообщникам группировку сторонников преимущества базирующейся в России белой расы провести недавнюю кампанию по рассылке бомб в Испании, наиболее известными целями которой были премьер-министр, министр обороны и иностранные дипломаты ", – говорится в материале.

По данным западных разведслужб Испании и других стран, к рассылке почтовых отправлений с бомбами в Испании в конце 2022 года может быть причастна ультраправая группировка "Русское императорское движение". Группа, признанная Государственным департаментом США как глобальная террористическая организация, имеет связь с российскими спецслужбами.

Собеседники NYT говорят, что офицеры Главного управления разведки России хотели заскочить европейских чиновников врасплох.

Таким образом, РФ хотела продемонстрировать, что она и ее ставленники могут нанести террористические удары по всей Европе, включая столицы стран-членов НАТО. Испанские следователи уже идентифицировали лиц, причастных к нападениям.

30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы, спрятанной в конверте, в помещении дипучреждения.

Накануне, 6 декабря, подозрительный сверток был направлен в посольство Украины в Румынии.

По информации главы МИД, по состоянию на 7 декабря угрозы получило 31 украинское дипломатическое учреждение в 15 странах мира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb