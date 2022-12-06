Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Эксперт по внешней политике и вопросам безопасности дал комментарий относительно ряда случаев получения украинскими посольствами окровавленных конвертов.



"Эти случаи больше имеют отношение к патологии психологического характера, чем к дипломатии. Но с другой стороны, Россия является мафиозным государством: убийства вне судебной системы, теракты и поддержка террористических организаций - это норма. Соответственно, почему бы не быть нормой попыткам поломать стабильность и вес наших дипломатов за границей и попытаться их каким-то образом запугать", - отметил эксперт.



Александр Хара отметил, что на поле боя россияне ничего не могут сделать, поэтому и бьют по украинским городам, чтобы в холоде и темноте оказались миллионы украинцев, а если и это не получается, то ищут варианты сделать что-то другое.



"Ведь и такие вещи не работают, даже если кто-то из наших дипломатов будет себя плохо чувствовать от такой ситуации, то это не значит, что система даст сбой и мы согласимся на все требования РФ. Однако эти случаи разрушают иллюзии с лубочным восприятием России, к тому же россияне сами это и делают. Они показывают, что "дна" нет и они для достижения своей цели могут применить любые методы. Хорошо, что Россия показывает такое свое лицо, которое скрывалось за икрой, водкой, валдайским клубом. По большому счету, Россия является дикой, за исключением небольшого процента россиян, с которыми можно общаться, хотя и те уже уехали в другие страны. Россия – мафиозное государство, но ее государством трудно назвать, потому что в РФ государственные институты не выполняют свои функции. Это все и есть сущность России", - подытожил Хара.

30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения

2 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что было 17 случаев получения посольствами писем-бомб или писем, содержащих части животных, например глаза коров и свиней

По состоянию на 5 декабря зафиксирован 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.

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