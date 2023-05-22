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Расстройство между президентом Грузии и правящей командой правительства приобретают ужасную форму, - журналистка Ахвледиани

22 мая, 2023 понедельник
17:41
Мир

Маргарита Ахвледиани, главная редактор JamNews, отметила, что ссоры и споры между президентом, правительством и правящей командой происходят уже давно, но раньше не переходили в такие оскорбительные и грубые формы

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Неожиданно то, что наезд на президентку Грузии Саломе Зурабишвили в этот раз имеет жесткую, грубую и оскорбительную форму. Ссоры и споры между президентом, правительством и правящей командой происходят уже давно. Даже несколько месяцев назад Зурабишвили пытались отправить на импичмент, но не удалось. того, еще не утих скандал, связанный с тем, что правительство не дало разрешение президентке поехать в Брюссель и выступить на сессии Европарламента, то есть это расстройство и полное несогласие по всем основным вопросам, в том числе и во внешней политике, между президенткой и правящей командой продолжаются уже давно, но они не принимали такой обидной и ужасной формы", - прокомментировала главная редактор JamNews.

Маргарита Ахвледиани добавила, что, когда лидер правящей партии называет президента "темной и необразованной", рекомендуя читать какие-то книги, или когда глава авиакомпании позволяет себе называть ее "изменницей, которой не привыкать изменять своему народу" – такого еще не было.

"Это настолько ужасно, что даже отодвинуло в сторону весь ужас последних событий с возобновлением авиасообщения и приездом дочери Лаврова ", - подытожила Ахвледиани.

Россия
Грузия
Европарламент
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