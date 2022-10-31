Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Когда 7 марта колонна российских военных зашла в Изюм, им на встречу ехал автомобиль с тремя гражданскими мужчинами, младшему из которых 24 февраля исполнилось 20 лет. оккупанты расстреляли машину с 46-летним отцом, сыном и их 56-летним другом.

По словам заместителя начальника Изюмского районного управления Тимура Тертышного, после обстрела автомобиль сгорел, а останки были похоронены на местном кладбище близкими друзьями.

"На месте расстрела автомобиля Форд Транзит, на берегу небольшой реки, куда упал автомобиль, а также на месте захоронения работали взрывотехники, следственно-оперативная группа, криминалисты, эксперты. Очередное преступление россиян тщательно задокументировано", – говорят в полиции.

В понедельник, 31 октября, на кладбище в Изюме полицейские изъяли останки погибших. По этому факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Тем временем в Энергодаре захватчики продолжают мародерить, выносят все, что можно из квартир, пригородных домов, гаражей и даже храмов.

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