Расстреляны россиянами почти в упор: на Харьковщине зафиксировали еще одно преступление оккупантов
Харьковские следователи задокументировали очередное преступление российской армии – расстрел в Изюме трех гражданских почти в упор в их автомобиле
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Когда 7 марта колонна российских военных зашла в Изюм, им на встречу ехал автомобиль с тремя гражданскими мужчинами, младшему из которых 24 февраля исполнилось 20 лет. оккупанты расстреляли машину с 46-летним отцом, сыном и их 56-летним другом.
По словам заместителя начальника Изюмского районного управления Тимура Тертышного, после обстрела автомобиль сгорел, а останки были похоронены на местном кладбище близкими друзьями.
"На месте расстрела автомобиля Форд Транзит, на берегу небольшой реки, куда упал автомобиль, а также на месте захоронения работали взрывотехники, следственно-оперативная группа, криминалисты, эксперты. Очередное преступление россиян тщательно задокументировано", – говорят в полиции.
В понедельник, 31 октября, на кладбище в Изюме полицейские изъяли останки погибших. По этому факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
- Тем временем в Энергодаре захватчики продолжают мародерить, выносят все, что можно из квартир, пригородных домов, гаражей и даже храмов.
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