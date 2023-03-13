Расстрелянный россиянами украинский воин оказался уроженцем Молдовы, в Кишиневе отреагировали
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы 13 марта отреагировало на расстрел россиянами Александра Мациевского за слова "Слава Украине"
Об этом говорится в официальном заявлении .
Александр Мациевский родился в Молдове, в городе Кишинев.
"После подтверждения украинской стороной факта, что украинский военный, казненный российскими солдатами, это Александр Мациевский, министерство решительно осуждает убийство гражданина Молдовы, акт, который можно квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международных гуманитарных законов", - говорится в сообщении.
Министерство выразило соболезнования родным Мациевского и заверило в солидарности с народом Украины.
"Мы подтверждаем твердую позицию Республики Молдова по осуждению жестокой войны Российской Федерации против Украины. Наша страна остается приверженной своей поддержке Украины в ее усилиях вернуться к миру и стабильности", - отмечается в заявлении.
- В воскресенье, 12 марта, СБУ обнародовала имя расстрелянного за слова "Слава Украине" воина. Им оказался снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич. Установлено, что он был расстрелян еще 30 декабря 2022 года.
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