Об этом говорится в официальном заявлении .

Александр Мациевский родился в Молдове, в городе Кишинев.

"После подтверждения украинской стороной факта, что украинский военный, казненный российскими солдатами, это Александр Мациевский, министерство решительно осуждает убийство гражданина Молдовы, акт, который можно квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международных гуманитарных законов", - говорится в сообщении.

Министерство выразило соболезнования родным Мациевского и заверило в солидарности с народом Украины.

"Мы подтверждаем твердую позицию Республики Молдова по осуждению жестокой войны Российской Федерации против Украины. Наша страна остается приверженной своей поддержке Украины в ее усилиях вернуться к миру и стабильности", - отмечается в заявлении.