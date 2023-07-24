Расстрелянные авто с украинцами под Бучей: 11 российских оккупантов получили подозрения
Правоохранители сообщили о подозрении еще 11 российским военным, совершавшим военные преступления, расстреливая автомобили с мирными жителями во время временной оккупации Бучи
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Злоумышленники были военными 1-го взвода 37-й мотострелковой бригады 36-й армии ВС РФ города Кяхта, Бурятия. Когда они захватывали поселок Мотыжин Бучанского района, убивали мирных жителей.
"В одном из "рейдов" фигуранты двигались в колонне бронетехники РФ и открыли огонь по два легковых автомобиля с мирными жителями. В результате вражеского обстрела погибли шесть украинцев – оба водителя и пассажиры", – пишет пресс-служба.
Следствие установило, что преступными действиями рашистов командовал руководитель отделения лейтенант Александр Рыбас. Указание выполняли:
- лейтенант Сергей Тихонько;
- сержант Валех Еминов;
- сержант Антон Буренок;
- младший сержант Дмитрий Галсанов;
- младший сержант Владислав Матвеев;
- ефрейтор Роман Игумнов;
- ефрейтор Захар Петров;
- рядовой Геннадий Плотников;
- рядовой Николай Бушуев;
- военнослужащий Трофим Иванов.
Фигурантам сообщили о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.
- Военные российской оккупационной армии в марте 2022 года в Бучанском районе Киевской области жестоко обращались с местным жителем. 30 августа 2022 Служба безопасности Украины установила их лица.
- 30 января 2023 стало известно, что во время временной оккупации Бучанского района на Киевщине командир нацгвардии РФ по Чеченской Республике приказал взять в заложники и допрашивать об ВСУ несовершеннолетнего парня.
- Во время временного пребывания войска РФ в Бучанском районе один из командиров рот 137-го парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии предписывал обстреливать авто мирных жителей. Павлу Бабаличу объявили подозрение.
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