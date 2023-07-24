Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Злоумышленники были военными 1-го взвода 37-й мотострелковой бригады 36-й армии ВС РФ города Кяхта, Бурятия. Когда они захватывали поселок Мотыжин Бучанского района, убивали мирных жителей.

"В одном из "рейдов" фигуранты двигались в колонне бронетехники РФ и открыли огонь по два легковых автомобиля с мирными жителями. В результате вражеского обстрела погибли шесть украинцев – оба водителя и пассажиры", – пишет пресс-служба.

Следствие установило, что преступными действиями рашистов командовал руководитель отделения лейтенант Александр Рыбас. Указание выполняли:

лейтенант Сергей Тихонько;

сержант Валех Еминов;

сержант Антон Буренок;

младший сержант Дмитрий Галсанов;

младший сержант Владислав Матвеев;

ефрейтор Роман Игумнов;

ефрейтор Захар Петров;

рядовой Геннадий Плотников;

рядовой Николай Бушуев;

военнослужащий Трофим Иванов.

Фигурантам сообщили о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.