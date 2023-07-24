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Расстрелянные авто с украинцами под Бучей: 11 российских оккупантов получили подозрения

24 июля, 2023 понедельник
17:16
Криминал

Правоохранители сообщили о подозрении еще 11 российским военным, совершавшим военные преступления, расстреливая автомобили с мирными жителями во время временной оккупации Бучи

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Злоумышленники были военными 1-го взвода 37-й мотострелковой бригады 36-й армии ВС РФ города Кяхта, Бурятия. Когда они захватывали поселок Мотыжин Бучанского района, убивали мирных жителей.

"В одном из "рейдов" фигуранты двигались в колонне бронетехники РФ и открыли огонь по два легковых автомобиля с мирными жителями. В результате вражеского обстрела погибли шесть украинцев – оба водителя и пассажиры", – пишет пресс-служба.

Следствие установило, что преступными действиями рашистов командовал руководитель отделения лейтенант Александр Рыбас. Указание выполняли:

  • лейтенант Сергей Тихонько;
  • сержант Валех Еминов;
  • сержант Антон Буренок;
  • младший сержант Дмитрий Галсанов;
  • младший сержант Владислав Матвеев;
  • ефрейтор Роман Игумнов;
  • ефрейтор Захар Петров;
  • рядовой Геннадий Плотников;
  • рядовой Николай Бушуев;
  • военнослужащий Трофим Иванов.

Фигурантам сообщили о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

  • Военные российской оккупационной армии в марте 2022 года в Бучанском районе Киевской области жестоко обращались с местным жителем. 30 августа 2022 Служба безопасности Украины установила их лица.
  • 30 января 2023 стало известно, что во время временной оккупации Бучанского района на Киевщине командир нацгвардии РФ по Чеченской Республике приказал взять в заложники и допрашивать об ВСУ несовершеннолетнего парня.
  • Во время временного пребывания войска РФ в Бучанском районе один из командиров рот 137-го парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии предписывал обстреливать авто мирных жителей. Павлу Бабаличу объявили подозрение.
СБУ
Киевщина
Война с Россией
оккупированные территории
Буча
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