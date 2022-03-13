"Расстреляли в инвалидной коляске": в Луганской области россияне убили известного волонтера Александра Кононова
В селе Боровском, под Северодонецком, Луганской области, российские оккупанты убили известного волонтера Александра Кононова
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Еспресо.TV.
По его словам, оккупанты убили волонтера в собственном доме – расстреляли прямо в инвалидной коляске.
По данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, у Кононова была инвалидность первой группы – в результате травмы на металлопроизводстве почти 20 лет назад потерял правую руку и левую ногу.
С начала российско-украинской войны в 2014 году помогал украинским добровольцам: на своем автомобиле возил им продовольствие, а иногда и доставлял бойцов на позиции.
Вместе с женой попал в руки "ополченцев", 98 дней провел в плену. После освобождения основал собственный бизнес - "Сыры Саныча", которым занимался сначала на Житомирщине, потом на Черкасчине. Впоследствии вернулся на родную Луганщину.
- Напомним, в Ирпене российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times.
- В то же время в NYT заявили, что погибший в Ирпене журналист не выполнял никаких заданий издания в Украине.
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