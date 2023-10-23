Расстреляли троих братьев и зарыли тела в яме на Черниговщине: командиру подразделения и солдату армии РФ объявили подозрение
Командиру одного из подразделений и военной российской армии, которые во время оккупации Черниговщины расстреляли троих братьев и зарыли тела в яме, заочно сообщили о подозрении
Об этом информируют Офис генпрокурора и Национальная полиция Украины .
По данным следствия, 18 марта 2022 во время оккупации одного из населенных пунктов Черниговщины группа вооруженных военных РФ ворвалась в дом местных с обыском.
Когда оккупанты обнаружили военную форму ВСУ одного из братьев, являвшегося участником АТО/ООС, по приказу полковника командира российских войск с позывным "Закон" они избили братьев примерами и угрожали расстрелом. Мужчин связали, надели на головы мешки и наручники, посадили в БТР и отвезли на территорию местного хозяйства, где арестовали в одном из помещений на четыре дня.
Мужчин держали в маленьком помещении без соответствующих условий со связанными руками и глазами. Оккупанты постоянно избивали братьев и заставляли подтвердить их участие в уничтожении техники врага.
Вечером 21 марта в результате допроса одного из братьев оккупант побоями заставил признаться в сожжении военной техники РФ старшего брата семьи, хотя тот не имел к этому никакого отношения.
После этого командир военной группировки РФ, уже установленный полицией в качестве начальника военной полиции округа полковник Константин Смирнов, отдал приказ одному из своих подчиненных Денису Подгорному и другим расстрелять всех троих братьев.
Фото: Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины
В тот же день российские военные в багажнике автомобиля вывезли гражданских мужчин в лесополосу, поставили их на колени перед выкопанной ямой и расстреляли. Затем они сбросили тела в яму и зарыли. Однако одному из братьев Николаю удалось выжить и самостоятельно выбраться с места захоронения.
Командиру подразделения и военному РФ инкриминировано нарушение законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц, соединенное с умышленным убийством.
Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Накануне к 12 годам в тюрьму осудили российского военного, который совершал пытки над местным жителем оккупированного села Лукашевка Черниговской области для того, чтобы "выбить" информацию об ВСУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.08
- EUR Покупка 39.75Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное