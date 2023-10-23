Расстреляли троих братьев и зарыли тела в яме на Черниговщине: командиру подразделения и солдату армии РФ объявили подозрение

Об этом информируют Офис генпрокурора и Национальная полиция Украины .

По данным следствия, 18 марта 2022 во время оккупации одного из населенных пунктов Черниговщины группа вооруженных военных РФ ворвалась в дом местных с обыском.

Когда оккупанты обнаружили военную форму ВСУ одного из братьев, являвшегося участником АТО/ООС, по приказу полковника командира российских войск с позывным "Закон" они избили братьев примерами и угрожали расстрелом. Мужчин связали, надели на головы мешки и наручники, посадили в БТР и отвезли на территорию местного хозяйства, где арестовали в одном из помещений на четыре дня.

Мужчин держали в маленьком помещении без соответствующих условий со связанными руками и глазами. Оккупанты постоянно избивали братьев и заставляли подтвердить их участие в уничтожении техники врага.

Вечером 21 марта в результате допроса одного из братьев оккупант побоями заставил признаться в сожжении военной техники РФ старшего брата семьи, хотя тот не имел к этому никакого отношения.

После этого командир военной группировки РФ, уже установленный полицией в качестве начальника военной полиции округа полковник Константин Смирнов, отдал приказ одному из своих подчиненных Денису Подгорному и другим расстрелять всех троих братьев.

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

В тот же день российские военные в багажнике автомобиля вывезли гражданских мужчин в лесополосу, поставили их на колени перед выкопанной ямой и расстреляли. Затем они сбросили тела в яму и зарыли. Однако одному из братьев Николаю удалось выжить и самостоятельно выбраться с места захоронения.

Командиру подразделения и военному РФ инкриминировано нарушение законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц, соединенное с умышленным убийством.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.