Расстреляли из танков больницу в Тростянце: двум оккупантам объявили подозрение
ДБР объявило подозрение оккупантам из Тамани, расстрелявшим из танков больницу в Тростянце в Сумской области
Об этом сообщило ДБР в телеграмме .
"Работники ДБР сообщили о подозрении двум военнослужащим 1 танкового полка 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которые фактически в приют расстреляли помещение Тростянецкой районной больницы", - заявили в ведомстве.
Во время оккупации города в марте россияне оцепили несколькими танками больницу и обстреляли ее. ДБР выяснило, что открыть прицельный огонь из 125-миллиметровой пушки приказал командир танка Т-72, уроженец Татарстана Петр Смирнов.
Ему и наводчику-оператору Айнуру Мухаметжанову сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Оккупантам грозит до 12 лет тюрьмы.
Следствие продолжается. В ближайшее время объявят подозрения экипажа другого танка.
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