Об этом сообщило ДБР в телеграмме .

"Работники ДБР сообщили о подозрении двум военнослужащим 1 танкового полка 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которые фактически в приют расстреляли помещение Тростянецкой районной больницы", - заявили в ведомстве.

Во время оккупации города в марте россияне оцепили несколькими танками больницу и обстреляли ее. ДБР выяснило, что открыть прицельный огонь из 125-миллиметровой пушки приказал командир танка Т-72, уроженец Татарстана Петр Смирнов.

Ему и наводчику-оператору Айнуру Мухаметжанову сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Оккупантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Следствие продолжается. В ближайшее время объявят подозрения экипажа другого танка.

18 мая ОГПУ заочно объявил подозрение российскому командиру, приказавшему с оружием захватить ЗАЭС, в результате чего погибли два человека и были повреждены сооружения АЭС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb